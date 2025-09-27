D. Šakalienė: VGT posėdyje bus pristatyta dronų sienos įgyvendinimo idėja

„Susitikimo metu ministrė (…) informavo, kad pirmadienį vyksiančioje Valstybės gynimo taryboje bus pristatytas sumanymas dėl dronų sienos idėjos įgyvendinimo“, – rašoma KAM pranešime.
„Pradiniame etape planuojama įsigyti trumpo nuotolio radarų, elektroninės kovos priemonių, pasyvių radarų, įrangą mobilioms kovos su bepiločiais orlaiviais komandoms, karinės infrastruktūros apsaugos priemonių ir kt. Vėliau planuojama stiprinti šias galimybes efektyvesnėmis aptikimo sistemomis ir ekonomiškais kinetiniais bei nekinetiniais efektoriais“, – pažymi ministerija.
Aptarė „Rytų flango sargybos“ iniciatyvą
Penktadienį vykusio nuotolinio susitikimo su Europos Sąjungos (ES) atstovais bei septynių regiono šalių gynybos ministrais metu taip pat buvo aptarta EK lyderės Ursulos von der Leyen pasiūlyta iniciatyva „Rytų flango sargyba“. Ja siekiama sustiprinti antžeminius sienos gynybos elementus ir sukurti daugiasluoksnę dronų sieną.
KAM teigimu, iniciatyva grindžiama integruoto „sistemų sistemos“ principu – nacionalinės priemonės turi veikti ne fragmentiškai, o kaip koordinuotas, su NATO suderintas tinklas.
Susitikime ministrė D. Šakalienė pabrėžė, kad tokiam projektui būtini greiti finansiniai instrumentai ES lygmeniu. Jos teigimu, nacionalinės paskolos nėra tinkamas sprendimas saugant bendrą sieną, todėl būtinos dotacijos.
„Trumpuoju laikotarpiu dalis lėšų galėtų ateiti per Europos gynybos pramonės programą (EDIP), bet šios programos apimtis per maža net vienos valstybės poreikiams – visas EDIP siekia 1,5 mlrd. eurų, o vien Lietuvai pradinis poreikis yra bent 1,6 mlrd. eurų: 1,1 mlrd. eurų sausumos sienai stiprinti, 0,5 mlrd. – šiuo metu identifikuotam pradiniam dronų sienos poreikiui. Ilguoju laikotarpiu – būtina atskira finansavimo priemonė naujoje ES finansinėje perspektyvoje nuo 2028-ųjų“, – sakė krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė.
ELTA primena, kad pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda šaukia VGT posėdį. Prezidentūros teigimu, posėdyje bus svarstomi siūlymai dėl oro erdvės gynybos pritaikymo kovai su dronų keliama grėsme, pristatyta nacionalinės divizijos projekto eiga.
Dovilė ŠakalienėValstybės gynimo tarybaKrašto apsaugos ministerija (KAM)
Rodyti daugiau žymių