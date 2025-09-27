Iš Santaros klinikų – naujausia žinia apie V. Adamkaus būklę

„Jo Ekscelencija Valdas Adamkus lieka gydytis Santaros klinikose – iš reanimacijos perkeltas į skyrių, kuriame gydymą planuojama tęsti artimiausią savaitę. Prezidento būklė stabili“, – šeštadienį pranešė Santaros klinikos.
Penktadienį naujienų portalas Lrytas pranešė, kad V.Adamkus atsidūrė reanimacijoje.
„Jo Ekscelencija Valdas Adamkus rugsėjo 25 d. vakarą sunegalavo ir kreipėsi į Santaros klinikas. Įtarus infekcinį susirgimą, V.Adamkus hospitalizuotas tyrimams ir gydymo strategijai parinkti. Prezidento būklė stabili“, – informavo medikai.
Dar pirmadienį V.Adamkus buvo matomas viešumoje – jis atvyko ištarti paskutinį sudie po sunkios ligos anapilin iškeliavusiam žinomam verslininkui, filantropui, Čilės garbės konsului Rimtautui Vizgirdai.
V.Adamkus medikų rankose buvo atsidūręs ir šių metų sausį bei kovą.
Tiesa, kovą jo vizitas Santaros klinikose buvo planuotas, o metų pradžioje buvo sušlubavusi prezidento sveikata.