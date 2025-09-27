Lrytas Premium prenumerata tik
V. Kondratovičius: šiemet fiksuota 20 proc. daugiau bandymų neteisėtai kirsti sieną su Baltarusija

2025 m. rugsėjo 27 d. 08:21
Palyginus su praėjusiais metais, šiemet stebimas didesnis bandymų neteisėtai kirsti Lietuvos-Baltarusijos sieną skaičius, teigia vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Kalbant apie fizinę sienos kontrolę, tai (...) šiais metais turime didesnį (neteisėtos migracijos – ELTA) spaudimą negu turėjome 2024 metais – buvo 20 procentų daugiau bandymų kirsti sieną. Virš tūkstančio atvejų turėjome per šį laikotarpį. Palyginus, praėjusiais metais per visus metus buvo tūkstantis bandymų nelegaliai ar neteisėtai kirsti Lietuvos sieną su Baltarusija“, – ketvirtadienį susitikime su opozicine Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija pasakojo V. Kondratovičius.
Kaip teigė ministras, pasikeitė ir vidinės migracijos Baltijos šalių ir Lenkijos regione situacija – vis daugiau sulaikoma neteisėtų migrantų, kurie prasprūdo per Latvijos-Baltarusijos sieną. Pasak V. Kondratovičiaus, šiemet fiksuota virš 700 atvejų, kai pareigūnams neteisėtus migrantus teko grąžinti į Latviją.
„Vidinę migraciją kontroliuojame papildomai. Yra virš 700 atvejų, kai su Lenkijos pasieniečiais aptikome (išorinę NATO sieną neteisėtai kirtusius migrantus – ELTA) ir grąžinome į Latviją. Kažkiek jų liko ir Lietuvoje, užsieniečių registracijos centruose“, – kalbėjo ministras.
Pernai Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet šis skaičius jau viršijo 1,2 tūkst.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,2 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
