Siūloma įpareigoti Migracijos departamentą informuoti gyventojus apie besibaigiantį paso galiojimą

Tai numatančias įstatymo pataisas įregistravęs politikas mano, kad tokią informaciją gyventojai galėtų gauti el. paštu arba SMS žinute.
Pasak A. Bagdono, dažnai apie negaliojantį dokumentą sužinoma tik bandant juo pasinaudoti ir tai žmonėms sukelia nepatogumų.
„Kartais, išvykdami į kelionę, atėję tvarkytis teisinių arba finansinių paslaugų, gyventojai sužino, kad nieko negali padaryti: dokumentas nebegalioja. Jeigu valstybė nesunkiai informuoja apie sueinantį mokesčių mokėjimo terminą arba paskirtą baudą, taip pat gali pranešti apie būtinybę pasikeisti dokumentus“, – sako A. Bagdonas.
Jei Seimas pritartų jo parengtai įstatymo pataisai, likus 2 mėnesiams iki asmens tapatybės kortelės ar paso galiojimo pabaigos Migracijos departamentas informacinėje sistemoje nurodytais gyventojo kontaktais turėtų jį informuoti apie baigiančius galioti dokumentus.
„2 mėnesių terminas nustatytas atsižvelgiant į tai, kad naujo dokumento pagaminimas įprasta tvarka užtrunka iki 1 mėnesio, o pasinaudojus pagreitinta tvarka taikomas papildomas mokestis.
Tokiu būdu užtikrinama galimybė iš anksto registruotis Migracijos departamente, planuoti vizitus ir gauti naują dokumentą laiku – be nepagrįstos papildomos finansinės naštos“, – savo iniciatyvą komentuoja A. Bagdonas.
Dabartinis įstatymas nenumato pareigos valstybės institucijoms informuoti apie baigiančių galioti asmens tapatybės kortelės ar paso terminus. Jų galiojimo kontrolė yra piliečio atsakomybė, valstybės institucijos nesiunčia priminimų ar pranešimų.
