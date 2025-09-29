G. Nausėda prakalbo apie I. Adomavičiaus bandomąjį laikotarpį ir „Nemuno aušros“ apetitą: reikia nubrėžti linijas

„Mes galime tai pasiekti tik per sklandžią valdančiosios koalicijos veiklą. Suprantu, kad tai bus nežmoniškai sudėtingas uždavinys. Čia jau kalbu ne tik apie save asmeniškai, dėl manęs asmeniškai nėra jokios problemos, bet tai bus ir premjerei, ir valdančiajai partijai sunki užduotis“, – paklaustas, ką daryti, kad Lietuvoje neatsirastų antra „Nemuno aušra“, LRT televizijai teigė G. Nausėda.
„Tačiau jeigu norima, kad kažkuriame etape „Nemuno aušros“ apetitai būtų pažaboti, tikrai reikia nubrėžti tas linijas toliau kurių einant koalicija su šia partija taptų neįmanoma. Iki šiol to padaryti nepavyko, štai dėl ko kai kam Lietuvoje užaugo nemaži sparnai“, – akcentavo jis.
Be to, prezidento vertinimu, iki kitų Seimo rinkimų Lietuvoje gali atsirasti antra, į „Nemuno aušrą“ panaši, partija.
„Ši partija naudojasi tuo, kad tokiame kontekste yra tam tikras politinis susipriešinimas. Tiesą sakant, „Nemuno aušra“ pati gimsta iš politinio susipriešinimo. Kaip atsiranda tokios partijos kaip „Nemuno aušra“? Dėl to, kad dalis visuomenės yra nepatenkinta ne tik tų partijų, kurios yra valdžioje, bet ir kitų tradicinių partijų veikla. Tai gali mums patikti, tai gali mums nepatikti, tačiau tokia yra objektyvi realybė“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Gali taip atsitikti, kad po ketverių metų bus dvi „Nemuno aušros“ arba bus panaši (partija – ELTA) į „Nemuno aušrą“, kaip tada mes lipdysime valdančiąją koaliciją?“ – kėlė klausimą šalies vadovas.
Nausėda užsimena apie bandomąjį laikotarpį Adomavičiui: ministrui dirbti bus labai sudėtinga
Prezidentas sako, kad naujasis kultūros ministras „aušrietis“ Ignotas Adomavičius per kelis artimiausius mėnesius turės įrodyti, jog gali veiksmingai dirbti. Kitu atveju, tvirtino šalies vadovas, reikės ieškoti naujos ministro kandidatūros.
„Situacija yra tokia, kad šiam ministrui tikrai bus labai sudėtinga dirbti. Su premjere šiandieną kalbėjome, kad premjerė tikrai galėtų atlikti tokį savotišką patronažo vaidmenį ir pasistengti atliepti kultūros bendruomenės iššūkius kartu su ministru“, – pirmadienį LRT televizijai teigė G. Nausėda.
„Jeigu per tuos artimiausius mėnesius išaiškėtų, kad kultūros ministras arba dėl priežasčių, kurios yra susijusios su juo pačiu, arba dėl kitų priežasčių, negali normaliai ir efektyviai dirbti – šiandieną tokių abejonių tikrai yra – tada tiesiog reikėtų ieškoti naujos ministro kandidatūros“, – akcentavo šalies vadovas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Po šio sprendimo nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ ir Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Nausėda skeptiškas mažumos Vyriausybės scenarijui: abejoja opozicijos žadama parama
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad, siekiant spręsti kilusį nepasitenkinimą dėl „Nemuno aušrai“ deleguotos Kultūros ministerijos, socialdemokratai galėtų tęsti darbus mažumos Vyriausybėje. Vis tik, šalies vadovo manymu, tai nebūtų tinkamas kelias – prezidentas abejoja, ar toks Ministrų kabinetas gebėtų dirbti ilgiau nei kelis mėnesius.
„Lietuvoje, dabartinėmis konkrečiomis aplinkybėmis, manau, kad tokia (mažumos – ELTA) Vyriausybė, jeigu išsilaikytų keletą mėnesių, tai jau būtų labai geras rezultatas“, – pirmadienį LRT televizijai sakė G. Nausėda.
Taip prezidentas teigė, kalbėdamas apie kultūros bendruomenėje kilusį pasipiktinimą, jog Kultūros ministerija buvo perleista į „Nemuno aušros“ rankas, o naujuoju ministru paskirtas Ignotas Adomavičius.
„Kalba apie tai, ir man atrodo tą pakankamai aiškiai indikuoja kultūros bendruomenė, kad „Nemuno aušrai“ neturi būti suteikta teisė deleguoti kandidatą į kultūros ministrus. Todėl bet kokia kita pavardė (...) veikiausiai susidurtų su tokiu pačiu pasipriešinimu ir šitos problemos išspręsti negalėtų“, – dėstė jis.
„Kelias yra štai koks – socialdemokratų partija apskritai gali pereiti dirbti į mažumos Vyriausybę ir užimti šiuos postus savo ministrais“, – galimus scenarijus braižė jis.
Vis tik, G. Nausėda pažymėjo, kad tokiu atveju gali kilti papildomų iššūkių, mat, artėjant svarbiems sprendimams dėl gynybos ir kitų įsipareigojimų, socialdemokratai negali būti užtikrinti šiuo metu žadama opozicinių partijų parama.
„Aš matau štai kokią problemą. Taip, dabar opozicinės partijos deklaruoja – išmetate iš koalicijos „Nemuno aušrą“, mes jus palaikysime. Kaip bus realiame gyvenime ir kiek tas palaikymas tęsis (...), o galbūt jau po kelių dienų opozicija sakys, kad mes esame opozicija ir mes neprivalome jūsų kiekvienu klausimu palaikyti“, – svarstė jis.
Gitanas NausėdaNemuno aušraRemigijus Žemaitaitis
Rodyti daugiau žymių