I. Adomavičiaus darbotvarkėje – nesusipratimas: ministerijos darbuotojai jau gavo „namų darbų“

Įdomu tai, kad iš pradžių I.Adomavičiaus darbotvarkė skelbė apie tokius jo dienos planus: 9 val. ryto susitikimas su Kultūros ministerijos darbuotojais, 10 val. – Seimo rytinis posėdis, 11.15 val. – darbinis susitikimas ir 13 val. – darbas su dokumentais.
Tokią ministro darbotvarkę išvydę žurnalistai kiek nustebo, mat 10 val. buvo skubiai sukviesti į spaudos konferenciją, be to, pirmadieniais Seimo posėdžių apskritai nebūna.
Prieš pat spaudos konferenciją darbotvarkė pasikeitė: 9 val. išliko susitikimas su ministerijos darbuotojais, 10 val. – spaudos konferencija, 10.30 val. – darbinis susitikimas su finansų skyriaus atstovais, 13 val. – susitikimas dėl Nacionalinės darbotvarkės.
Apie tokius viražus paklaustas I.Adomavičius patikino, kad įsivėlė klaida.
„Noriu pabrėžti, kad jūs prašėtės ateiti šiandien į ministeriją ir bendrauti su manimi. Kol kas aš buvau pasakęs, kad pabendrausime po poros savaičių, bet, gerbdamas jus, žurnalistus, sutikau susitikti. Dėl darbotvarkės – paprasčiausiai komanda dar turi sužiūrėti, kas turi būti pasakyta, parašyta. Buvo nesusikalbėjimas. Ten ne taip turėjo būti parašyta“, – aiškino jis.
Ministras dar buvo juokais perklaustas, ar tikrai neturėjo šiandien būti Seimo posėdyje.
„Aišku ne. Šiandien nėra Seimo posėdžio“, – tvirtai atsakė I.Adomavičius.
Ką jis turėjo omeny sakydamas „pabendrausime po poros savaičių“? Praėjusį ketvirtadienį, po priesaikos Seime, žurnalistai bandė klausti ministro, kuo jis yra tinkamas šioms pareigoms. Tuomet I.Adomavičius atsakyti nepanoro, prašė palūkėti – visi atsakymai esą bus pateikti po kelių dienų ar savaičių.
„Puikiai galiu sujungti bendruomenę, išgirsti Kultūros ministerijos darbą kaip administratorius, ir tikrai galiu puikiai administruoti Kultūros ministeriją, kuri veda pagrindinę kultūros politiką“, – taip į tą patį klausimą jau pirmadienį atsakė I.Adomavičius.
Telefonai tyli
Pagalbos reikia ne tik I.Adomavičiui, bet ir su juo susisiekti ar apie ministro planus paklausti norintiems žurnalistams. Kultūros ministerijos puslapyje kaip kontaktinis asmuo žiniasklaidai vis dar nurodoma buvusi Šarūno Biručio patarėja ryšiams su visuomene Ramunė Vaičiulytė, tačiau jos telefonas – išjungtas.
„Visi nedirba. Visi, kurie dirbo su manimi, mano politinio pasitikėjimo komandos nariai buvo atleisti. Aš privalėjau juos atleisti, kai nauja Vyriausybė pradėjo darbą“, – Lrytas paaiškino Š.Birutis.
Praėjusią savaitę jis atsisveikino su Kultūros ministerijos darbuotojais, tvirtindamas, kad ministerijoje – gedulo nuotaikos.
Ar dėl tokių pokyčių bus darbuotojų, kurie ketina išeiti iš darbo, buvęs ministras tikino nežinąs – apie tai su jais esą nesikalbėjo.
Davė namų darbų
Naujasis kultūros ministras I.Adomavičius pirmadienį ryte buvo susitikęs ir su ministerijos darbuotojais, kuriuos vėliau pavadino „mielais žmonėmis“, linkusiais padėti. Susitikimas truko vos kelias minutes, o susirinkusieji dar gavo ir namų darbų – paruošti 3x3, t.y. tris klausimus ir tris atsakymus, kuriuos vėliau aptars su kiekvienu individualiai.
„Labai puikiai gali darbuotojas, pasakęs apie savo nuveiktus darbus arba kokie darbai turi būti planuose, man leidžia suprasti jo darbą. Tai nebuvo užduotis, tai buvo pasiūlymas kartu visiems surasti bendrą darbą. Tai yra tik pasiūlymas. Jeigu jie prisijungs, mes greičiau suprasime, kur yra mūsų stiprybės, o kur – silpnybės.
Kaip žinote, ministerijos administravimas yra svarbi užduotis, yra 110 darbuotojų“, – pasakojo I.Adomavičius.
Dabar ministrui svarbiausia ne tik susitaikyti su kultūros bendruomene, bet ir suformuoti savo politinio pasitikėjimo komandą. Čia taip pat gali atsirasti iššūkių.
„Tiek laiko užtruks, kad būtų suformuota geriausia komanda. Nesu įpareigotas į laiką įsiterpti. Jeigu reikės, dirbsiu kol kas vienas, kad būtų surinkta geriausia komanda“, – nurodė jis.
Paklaustas, kas bus jo viceministrai ir patarėjai, I.Adomavičius teigė, kad galimą politinio pasitikėjimo komandos sudėtį jis dar nori išlaikyti paslaptyje. Visgi jis neslėpė, kad jau buvo susitikęs su Remigijaus Žemaitaičio patarėja Seime Egle Lukošiene.
„Dar kol kas laikau paslaptyje, nes norime turėti labai stiprią komandą, kuri atlieptų visuomenės interesus. Palaukime, duokime laiko, susidėliosime komandą ir tada galėsite matyti patys. Viskas priklauso nuo derybų su žmonėmis“, – aiškino I.Adomavičius.
„Sprendžiama komandoje, derinamės“, – paklaustas, ar komandoje bus E.Lukošienė, atsakė jis.
Kultūros ministras nurodė, kad komandoje nebus „aušrietės“ Deimantės Brazauskaitės. Be to, jis sakė susitiksiantis su operos soliste Viktorija Miškūnaite, tačiau su ja esą neaptarinės potencialaus darbo ministerijoje.
„Ta informacija kažkur nutekėjo, bet čia – ne apie tai. Čia yra kalba su bendruomene“, – patikino I.Adomavičius.
