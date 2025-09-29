Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

I. Ruginienė ketina inicijuoti naują partijų susitarimą dėl gynybos

2025 m. rugsėjo 29 d. 14:31
Vilius Narkūnas
Premjerė Inga Ruginienė žada imtis lyderystės atnaujinant partijų susitarimą dėl gynybos, teigia ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
Daugiau nuotraukų (1)
„Ministrė pirmininkė planuoja inicijuoti procesą, kad tarp parlamentinių partijų būtų pasirašytas naujas nacionalinis susitarimas dėl krašto gynybos“, – sakė jis.
„Diskusijų metu taip pat galėtų būti aptarti ir „Embraer“ lėktuvų įsigijimo klausimai“, – pridūrė Vyriausybės vadovės patarėjas.
Praėjusią savaitę konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pareiškė, kad, siekiant sumažinti kilusias diskusijas dėl šalies saugumo klausimų, partijoms reikėtų pasirašyti atnaujintą susitarimą dėl gynybos.
ELTA primena, kad parlamentinės partijos susitarimą dėl gynybos pasirašė 2022 metų liepos mėnesį. Dokumente numatytos trys esminės veiklos kryptys: Lietuvos kariuomenės bei tarptautinių saugumo ir gynybos garantijų stiprinimas, valstybės pasirengimas ginkluotai gynybai ir atsakas į hibridines atakas. Numatoma, kad susitarimas turėtų galioti iki 2030 m.
Šios kadencijos pradžioje buvo diskutuota apie poreikį atnaujinti gynybos susitarimą, visgi galiausiai idėja įstrigo.
Inga RuginienėVyriausybėgynyba
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.