I. Ruginienė: kultūros bendruomenės reikalavimas yra praktiškai neįgyvendinamas

Beje, kaip jau pareigas einanti premjerė I.Ruginienė su G.Nausėda susitiko pirmąsyk. Praėjusią savaitę įvyko Vyriausybės vadovės ir jos ministrų priesaikos ceremonija. Prezidentas tuo metu viešėjo JAV. O po jo langais vyko kultūros bendruomenės protestas.
Įdomu tai, kad po susitikimo ministrė pirmininkė komentaro nedavė ir išskubėjo atgal į Vyriausybę. Atsakyti į žurnalistų klausimus stojo tik po poros valandų.
Ar šiandien pokalbio su G.Nausėda metu išgirdo prezidento poziciją, kad kultūros ministrą reikėtų keisti?
„Mes iš tikrųjų aptarėme šią situaciją. Žinau, kad prezidentas rytoj susitiks (su kultūros bendruomene, – Lrytas), galbūt tada bus detalesnis pokalbis tarp mūsų. Aš pasidalinau savo įžvalgomis, nes aš jau buvau susitikusi su protesto organizatoriais praėjusią savaitę“, – kalbėjo I.Ruginienė.
Ji nurodė, kad protestuotojų reikalavimas – mesti „Nemuno aušrą“ iš koalicijos – yra praktiškai neįmanomas.
„Iš tikrųjų reikalavimas, kad „Nemuno aušros“ nebūtų koalicijoje praktiškai yra neįgyvendinamas ir širdyje labai norėčiau, kad reikalavimai sueitų į darbo sąlygas, darbo užmokestį, galbūt didesnį kultūros srities finansavimą.
Labai tikrai norėčiau, manau, kad teks dar ir ne kartą susitikti, išgirsti, o kokios iš tikrųjų yra baimės, nes per mūsų sutikimą man buvo pasakyta, kad tiesiog pati partija yra kliuvinys, bėda, bet neišgirdau detalių, kodėl ir būtent kurioje grandyje, srityje aš galėčiau įsikišti ir tas baimes išsklaidyti.
Matyt, tai yra sudėtingas, ilgas procesas, reikės daug kalbėtis, kol išsigrysinsime tam tikrus dalykus – ką tiek aš, kaip premjerė, kultūros ministras, galbūt ir prezidentas galėtume padaryti, kad kultūros bendruomenė pasijaustų saugi ir rami“, – teigė premjerė.
I.Ruginienė pripažino, kad nesitikėjo tokio didelio sukilimo prieš „aušriečių“ kandidatą ar pačią partiją.
„Turiu prisipažinti, kad niekas nesitikėjo tokios kultūros bendruomenės reakcijos. Tikrai girdžiu ir matau, iš tikrųjų labai vertinu aktyvią pilietinę poziciją. Man atrodo, kad labai svarbu pasakyti, jog tikrai niekas neprojektavo Kultūros ministerijos, kuri veiktų prieš kultūros bendruomenę, o kaip tik už.
Visi tikslai, planai buvo nukreipti į kultūros srities stiprinimą. Atsitiko, kaip atsitiko. Manau, kad tai yra ženklas, jog kultūros ministras turės įdėti daugiau pastangų, bendraudamas su kultūros bendruomene, ir įtikindamas juos, kad savo darbais atėjo stiprinti šią sritį“, – tvirtino ji.
Nepasitenkinimo I.Adomavičiaus skyrimo į ministrus procesu balsai jau skamba ir užsienyje. Oskaro Koršunovo Teatro (OKT) gastrolių Rumunijoje metu aktoriai kartu su vietine publika skandavo „Gėda Nausėda“.
„Blogai vertinu ir tikrai dėl to pergyvenu. Labai norėčiau, kad rastume tam tikrą kompromisinį sprendimą. Pati organizavau ne vieną protestą ir visada kritikuodavau tam tikrus sprendimus arba veiksmus, tai čia man yra visiškai nauja situacija, kuomet dar nei sprendimų, nei veiksmų nebuvo, praktiškai dar net nespėjome parodyti, dėl ko atėjome į Vyriausybę, nespėjome parodyti tų galbūt gerųjų žingsnių ir gavome didelę kritikos bangą.
Gali būti, kad mums tiesiog reikia laiko darbais įrodyti, jog nėra dėl ko kultūros bendruomenei nei nerimauti, o kaip tik kviečiu juos aktyviai įsilieti į sprendimų priėmimo procesą ir dalyvauti“, – paragino I.Ruginienė.
Premjerė patikino, kad prisiima atsakomybę už visą Vyriausybę, taip pat ir Kultūros: „Tokia jau nepatogi premjero kėdė. Žmogus, atėjęs dirbti premjeru, prisiima atsakomybę už visą Vyriausybę. Negali skirstyti vienos ar kitos ministerijos, atsakomybę prisiimti tik už vieną. Prisiimu už visas 14. Dėl to ne kartą sakiau, kad neišskirkime vienos ministerijos.“
„Kiekvienas ministras yra gavęs užduotį įgyvendinti Vyriausybės programą ir tą turi padaryti kokybiškai, dirbti sąžiningai. Jeigu atitiks šituos kriterijus ir dirbs dėl Lietuvos žmonių, manau, išdirbs visą kadenciją, bet, jeigu matysiu požymius, kad bent vienas ministras dirba visiškai kita kryptimi, atitinkamai darysiu ir sprendimus“, – patikino I.Ruginienė.
„Leiskime ministrui pradėti dirbti ir jeigu jis nesusitvarkys su savo pareigomis, darysime atitinkamus sprendimus“, – I.Adomavičiaus padėtį patikslino ji.
Protestuodamas prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G.Nausėdos globos, apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.
Prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė, taip pat pranešta, kad renginyje nepageidaujamos premjerės I.Ruginienės ir I.Adomavičiaus kalbos.
Su kultūros bendruomene praėjusią savaitę jau susitiko premjerė, šį antradienį tai padaryti ketina ir prezidentas.
Inga RuginienėGitanas NausėdaIgnotas Adomavičius
Rodyti daugiau žymių