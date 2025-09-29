K. Budrys dalyvaus Varšuvos saugumo forume

Pagrindinės šių metų forumo temos – naujos Europai ir mūsų regionui kylančios grėsmės, transatlantinio ryšio puoselėjimo svarba, taip pat Europos gynybos įsipareigojimų ir pramonės stiprinimas, pranešė Užsienio reikalų ministerija.
Šiame renginyje dalyvausiantis Lietuvos ministras pasisakys dviejose diskusijose. Vienoje jų K. Budrys kalbės apie JAV ir Europos bendradarbiavimą gynybos srityje, kitoje – apie Europos strateginės kaimynystės pokyčius.
Forumo paraštėse ministras taip pat susitiks su kitų valstybių kolegomis ir gynybos pramonės atstovais.
Kasmetinis Varšuvos saugumo forumas rengiamas nuo 2014 metų. Tai – vienas didžiausių tarptautinio saugumo renginių Europoje, suburiantis aukštus vyriausybių, tarptautinių organizacijų, tarptautinės politikos ekspertų ir pilietinės visuomenės atstovus daugiau nei iš 90-ties šalių.
Kęstutis BudrysLenkijaVaršuva
