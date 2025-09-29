Žurnalistus susikvietęs I. Adomavičius atsivėrė: sako, kad sulaukia palaikymo, bet iš ko – neatskleidžia

Naujasis ministras Ignotas Adomavičius pirmadienį ryte pažindinosi su Kultūros ministerijos darbuotojais, o tuomet staiga sukvietė žiniasklaidos atstovus į spaudos konferenciją, neįvardijęs, kokia tema teiks komentarą.
„Labas rytas visiems. Gražus pirmadienis, pradedame darbus, įsivažiuojame į juos. Jeigu turite klausimų – galite pradėti“, – vėsų ir ūkanotą rytą savo paties sušauktą spaudos konferenciją tokiais žodžiais pradėjo I.Adomavičius.
Jis buvo paklaustas, kaip sekasi susitikimai su kultūros bendruomene, reiškiančia nepasitikėjimą ministru. Šis nurodė, kad susitikimai dar tik prasideda, darbotvarkės yra derinamos.
„Kaip žinote, mano pirmoji darbo diena buvo penktadienis. Visa ši savaitė yra užimta, derinami susitikimai“, – pasakojo I.Adomavičius.
Ministrui žurnalistai priminė, kad jis jau atsiprašė kultūros bendruomenės. O dėl ko konkrečiai?
„(Dėl) benefiso Prezidentūroje, kuris galbūt ne vietoje ir ne laiku buvo. Tikriausiai nepatirtis, kas turėtų būti Prezidentūroje... Ten turi būti aiškiau dalykai nustatyti, o ne benefisas“, – paaiškino I.Adomavičius.
Jo taip pat buvo pasiteirauta, kaip reaguoja į visą kritiką, kuri jo atžvilgiu skrieja iš kultūros atstovų. Ministro pasisakymo nelaukiama net ir didžiausiame kultūros renginyje šalyje „Knygų mugė“. Kaip, beje, ir prezidento Gitano Nausėdos.
„Labai liūdna, bet, tikėkimės, su bendruomene rasime bendrą kalbą ir tuos pakeltus tiltus nuleisime, vėl bandysime grįžti prie bendro dialogo ir bendro darbo“, – tvirtino I.Adomavičius.
Spalio pradžioje Romoje įvyks Lietuvos kultūros Italijoje 2025–2026 m. programos startas. Į jį įprastai turėtų vykti ir G.Nausėda, ir kultūros ministras. Kaip bus šįkart?
„Derinamas biudžetas, tai labiau prezidentui duosime tą darbą. (Važiuoti) neplanuoju“, – trumpai atsakė jis.
I.Adomavičiaus buvo paklausta, ar, matydamas pasipiktinimą, jis neketina trauktis: „Kodėl? Aš tik pradėjau dirbti, pirmos dienos. Tai aš nematau tam prasmės.“
Jis patikino, kad piktinasi tik dalis kultūros bendruomenės, nemažai jį patį esą ir palaiko. Bet kas – neatsako.
„Ne visi kultūrininkai. Tikrai daugelis meno atstovų nori bendrauti, padeda ir palaiko. Jau esame ne kartą su pavardėmis ar su asmenybėmis pasisakę, tai, manau, saugant juos, paliksime, bet tikrai turime didelį palaikymą ir meno atstovų“, – kalbėjo I.Adomavičius.
Omeny jis greičiausiai turėjo savo komentarą Prezidentūroje, kai vardijo jį palaikančius ir sėkmės linkėjusius buvusius mokslo draugus, kurie vėliau viešojoje erdvėje pateikė visai kitokias pokalbio detales.
Kultūros ministrui primintas tūkstantinis protestas prie Prezidentūros rūmų, vykęs praėjusį ketvirtadienį.
„Dar kartą sakau – ne visa bendruomenė protestuoja. Taip, suprantu juos, ne visa bendruomenė turi tiek daug priėjimo prie didžiosios žiniasklaidos, arba prie viešųjų priemonių. Tai galbūt supraskime tą žinutę, kad kiekviena banga kelia kitą bangą ir kartais įsijauti pats“, – dėstė I.Adomavičius.
Kaip suvienys kultūros bendruomenę, ministras kol kas neatsako, nurodo, kad viskas prasidės nuo susitikimų ir pokalbių. Pirmiausia ketinama susitikti su profesinėmis sąjungomis. Kovoti ketina ir už biudžeto dalį, skiriamą Kultūros ministerijai.
„Su profesinėmis sąjungomis planuojami susitikimai, jie dar derinami. Kaip aš galėjau susitikti, jeigu aš pradėjau darbą penktadienį?“ – klausimu į klausimą atsakė I.Adomavičius.
Praėjusią savaitę naujasis kultūros ministras nesugebėjo argumentuoti, kuo jis yra tinkamas šioms pareigoms, ragino palaukti. Gal jau dabar gali tai įvardyti?
„Puikiai galiu sujungti bendruomenę, išgirsti Kultūros ministerijos darbą, kaip administratorius, ir tikrai galiu puikiai administruoti Kultūros ministeriją, kuri veda pagrindinę kultūros politiką“, – taip atsakė I.Adomavičius.
