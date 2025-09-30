D. Šakalienė buvo susitikusi su „Embraer“ atstovais dar iki VGT sprendimo: tikina apie pirkimus nekalbėjusi

„Užklausos buvo išsiųstos penkioms aviacijos kampanijoms. (...) Viešint Singapūre, kaip ir įprastai, turėjome susitikimus su tarptautinėmis kompanijomis, kurios pareiškė norą susitikti. Aš ten turėjau susitikimus su keturiomis ar penkiomis gynybos srityje dirbančiomis įmonėmis“, – antradienio rytą Liberalų sąjūdžio frakcijos posėdyje kalbėjo D. Šakalienė.
„Šių susitikimų metu niekas nekalba apie pirkimus, nes ne mano darbas yra kalbėti apie pirkimus. Įmonės paprastai išsako savo koncepciją, kaip mes galėtume bendradarbiauti. (...) Tai yra bendro pobūdžio susitikimas“, – akcentavo ji.
Klausimą dėl birželio pradžioje Singapūre vykusio susitikimo iškėlė liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad VGT sprendimas dėl braziliškų orlaivių įsigijimo priimtas tik birželio viduryje.
Visgi, D. Šakalienė pabrėžė, kad susitikimas su „Embraer“ prezidentu buvo „bendro pobūdžio“.
„Kol nėra priimtas sprendimas, labai aišku, kad negalima nei priimti sprendimų, nei aptarti detalių“, – dėstė ji.
„Derybų aš tikrai nevykdžiau. Šioje situacijoje, susitikime su bet kokia kompanija nepriiminėju ne tik jokių kompanijų, bet ir negaliu kalbėtis apie konkretų įsigijimą, nes jis nevykta“, – sakė ministrė.
ELTA primena, kad Lietuva ketina įsigyti tris „C-390 Millennium“ orlaivius iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Rugsėjį Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo. Tyrimas pradėtas, siekiant pašalinti iškeltas abejones ir atsakyti į klausimus dėl pirkimų procedūrų skaidrumo.
Į STT prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, kreipėsi šio sprendimo kritikai – opozicijoje dirbantys parlamentarai Giedrimas Jeglinskas ir Laurynas Kasčiūnas.
STT pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo, KAM nurodė, kad teiks tyrėjams visą informaciją, tačiau planuojamų įsigijimų stabdyti kol kas neketina.
Savo ruožtu valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad galutinis sprendimas dėl braziliškų orlaivių įsigijimo turi būti priimtas tik sulaukus STT išvadų.
