Į pirmąjį savo renginį išvykusį I. Adomavičių pasivijo žinia – nepageidaujamas

Ministerija renginio organizatorius informavo, kad jame ketina pasirodyti ir naujasis kultūros ministras. Šiam išvykus, socialiniuose tinkluose pasirodė žinia – I.Adomavičius nepageidaujamas.
„Šiandien, rugsėjo 30-ąją, Varėnoje prasidės Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Tai išskirtinė diena, skirta teatrui ir legendinei, vertybiškai stipriai asmenybei, režisierei, kurios darbai išaugino ne vieną aktorių kartą. Ši šventė – gerbiantiems kultūrą!
Gavome informaciją iš Kultūros ministerija apie planuojamą ministro dalyvavimą Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio atidarymo renginyje. Palaikydami kultūros bendruomenę nepritariame ministro vizitui“, – feisbuke pranešė renginio organizatoriai.
Jie tvirtino, kad solidarizuojasi su Lietuvos kultūros žmonėmis, kurie vieningai sako, jog kultūra nėra ir negali būti politinių sandorių įrankis.
„Kultūra – tai ne eksperimentas. Šis festivalis – tai duoklė mūsų teatro legendai ir kūrėjams, jų įkvėpimui ir publikai, kuriai teatras yra gyva ir šventa patirtis“, – nurodė organizatoriai.
Lrytas pasitikslino, ar I.Adomavičius vis tiek vyksta į renginį.
Kultūros ministerijos Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus vedėja Ieva Jonilienė patvirtino, kad taip.
I.Adomavičius buvo nepageidaujamas ir sekmadienį vykusiame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio bei jo kūrybinio palikimo įamžinimo renginyje Palangoje. Apie tai feisbuke pranešė Palangos meras Šarūnas Vaitkus.
Kultūrininkai nusprendė nubausti ir prezidentą Gitaną Nausėdą, paskelbdami, kad atsisako jo globos arba nepageidauja šalies vadovo kalbų savo renginiuose.
