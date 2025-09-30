Lrytas Premium prenumerata tik
K. Budrys susitiko su pareigas Lietuvoje pradėjusia eiti Turkijos ambasadore

2025 m. rugsėjo 30 d. 13:17
Užsienio reikalų ministerija
Rugsėjo 30 d. užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiko su kadenciją Lietuvoje pradėjusia Turkijos ambasadore Esra Toplu.
Susitikimo metu aptarti svarbiausi dvišalės darbotvarkės klausimai, saugumo situacija regione, bendradarbiavimas NATO ir tarptautinės bendruomenės paramos Ukrainai stiprinimas.
Ministras padėkojo Turkijai už svarų indėlį į Lietuvos ir Baltijos šalių saugumą, ypač už žvalgybinio AWACS orlaivio dislokavimą mūsų regione.
„AWACS lėktuvo atsiuntimas – tai ne tik strateginis žingsnis, bet ir aiškus NATO šalių solidarumo ženklas, kurį labai vertiname“, – pabrėžė K. Budrys.
Lietuvos diplomatijos vadovas akcentavo, jog Ukrainos žmonių kova už laisvę ir savo valstybės suverenitetą šiandien yra visos Europos saugumo išbandymas, todėl gyvybiškai svarbu didinti karinę paramą Ukrainai, stiprinti tarptautinės bendruomenės politinį palaikymą ir užtikrinti, kad agresorius negalėtų apeiti sankcijų.
Pasak ministro, tik ryžtingi veiksmai ir aiški pozicija gali sustabdyti šią brutalią agresiją bei nutiesti kelią į taiką.
Susitikime taip pat aptartos galimybės plėsti bendradarbiavimą prekybos, ekonomikos, turizmo, energetikos, informacinių technologijų, gyvybės mokslų ir startuolių srityse. Ministras pakvietė Turkijos gynybos pramonės įmones pasinaudoti palankiomis investavimo sąlygomis mūsų šalyje, pabrėždamas, kad veiklą galima pradėti vos per pusmetį.
