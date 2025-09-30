Nutekėjo savivaldybės laiškai dėl I. Adomavičiaus: meras – „socdemas“, bet kaltina ne jį

„Noriu paprašyti (mero, direktorės, skyriaus vedėjos vardu) jūsų vadovaujamų įstaigų socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse laikytis neutralios pozicijos dėl naujai išrinkto kultūros ministro. Dėkoju“, – tokį elektroninį laišką įstaigoms išsiuntė Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Žlibinienė.
Kaip dažnai nutinka, laiškas buvo paviešintas. Lrytas susisiekus su pačia R.Žlibiniene, ši kalbėti atsisakė ir prašė kreiptis į savivaldybės komunikacijos skyrių.
Lrytas tuomet bandė susisiekti su pačiu meru, tačiau šis esą šiandien išvykęs ir telefono ragelio nekėlė. Tiesa, pirmadienį savo feisbuko paskyroje T.Katkus paaiškino, kodėl prireikė tokio laiško ir pabrėžė, kad, nors ir pats yra socialdemokratas, nereiškia, jog palaiko ministro kandidatūrą.
Palaiko, bet pati priklauso partijai
Lrytas komentaro kreipėsi ir į Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorę Jolantą Zubienę. Ši pripažino tokio laiško sulaukusi, bet jo esą siųsti net ir nereikėjo, nes jos pozicija sutampa.
„Laiško sulaukėme, bet mano pozicija ir pačios yra tokia pati – reikia neutraliai laikytis“, – Lrytas nurodė Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė.
Beje, reikėtų paminėti, kad J.Zubienė pati priklauso socialdemokratų partijai, tiesa, tvirtina jos veikloje aktyviai nedalyvaujanti.
„Visas tas chaosas... Toks pernelyg daug visokio š... Nežinau. Per daug emocijų“, – tvirtino bibliotekos vadovė.
Ji sakė kol kas neturinti jokių rimtų argumentų, kodėl turėtų būti nusiteikusi prieš naująjį kultūros ministrą, tokios pačios pozicijos esą laikosi ir kiti bibliotekos darbuotojai. Ar yra tokių, kurie nesutinka ir ketina sekmadienį vykti į įspėjamąjį streiką, J.Zubienė tikino nežinanti.
„Su visais nepabendravau, bet kol kas, kiek aš kalbėjau, tai tikrai nedalyvausime. Bent kol kas. Nežinau, gal susirinksime, pakalbėsime ir pasikeis nuomonė“, – pabrėžė ji.
Kokios kitų kultūros bendruomenės atstovų nuotaikos Telšių rajone?
„Žmonės yra pasimetę ir šiaip norėtų, kad pradėtų darbus dirbti, o ne tokių, žinote, kad būtų emocijų dabar“, – apibendrino J.Zubienė.
Prasidėjo raganų medžioklė?
Visai kitokios nuomonės laikosi Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatro atstovai. Jie greičiausiai ir buvo vienas iš pagrindinių savivaldybės taikinių. Teatro bendruomenė drąsiai išsakė savo poziciją – socialiniuose tinkluose pagrindinę nuotrauką pakeitė į protesto simboliu tapusį ženklą, simbolizuojantį kultūros garmėjimą žemyn.
Šio teatro vadovas Deividas Rajunčius savo feisbuko paskyroje dalijasi raginimais pasirašyti peticiją prieš Kultūros ministerijos politinius mainus.
Kalbėdamas su Lrytas pats D.Rajunčius teigė savivaldybės mero dėl išplatinto laiško nekaltinantis – jam esą susidarė įspūdis, kad T.Katkus pats palaiko kultūros bendruomenės protesto balsą, tačiau dėl politinių aplinkybių negali tame aktyviai dalyvauti.
„Kaltų tikrai neieškau ir nenoriu jų ieškoti. Negalvokite, kad taip kalbu, nes bijau dėl darbo pozicijos. Aš manau, kad kažkas įvyko, ar kažkoks nesusikalbėjimas, ar kažkoks iš aukščiau buvo padiktavimas, nes nemanau, kad meras vakar gelbėdamas savo kailį parašė viešą informaciją. Man atrodo, kad jis palaiko kultūrininkus.
Matysime, ar nuo tos pozicijos, pareiškimo nukentės kažkas, ar finansavimai kokie bus apkarpyti, ar kas, bet nenorėčiau taip manyti, kažkoks, matyt, nesusikalbėjimas iki galo įvyko ir ta pozicija buvo ištransliuota“, – Lrytas kalbėjo D.Rajunčius.
Teatro vadovas jau prisiklausė gandų, kad patį laišką visuomenininkui Andriui Tapinui, kuris jį ir paviešino, perdavė būtent jis. Tai ar jau prasidėjo raganų medžioklė? Pašnekovas viliasi, kad ne.
„Nėra to, bet aš pats manau, kad didžioji dalis mano, jog tai iš mūsų ištekėjo. Kaip ir pastebėjote, mūsų įstaiga šiai dienai yra turbūt vienintelė, užsidėjusi palaikymo ženkliuką. Natūraliai gal kažkas pamatė, kad, žiūrėkite, teatras yra užsidėjęs palaikymą, kokia turi būti mūsų pozicija, ar mes galime laisvai reikštis, ar turime susiderinti“, – svarstė jis.
„Aišku, galbūt neturėtų būti to reguliavimo, kaip jūs teigiate, bet, vėlgi, manau, kad tai tikrai neišėjo iš paties rajono mero. Nežinau, kodėl, bet esu įsitikinęs kokiais 95 proc., kad ne pats rajono meras suformulavo šitą informaciją“, – pakartojo D.Rajunčius.
Savivaldybės poziciją jis teigė gavęs, supratęs, bet nieko keisti bent jau kol kas neketina.
„Gavome, bet ar tam paklusime? Matote patys. Aišku, nežinia, gal rytoj teks... Aš nežinau, atvirai sakysiu, šiandien nejaučiu kažkokio spaudimo. Gal daugiau jaučiu spaudimą per užklausas, tam tikrų žmonių komentarus. Atsiranda visokių komentatorių, memų ir panašiai“, – neslėpė teatro vadovas.
Jis pats teigė streike sekmadienį dalyvauti negalėsiantis, nes turi kitų įsipareigojimų, bet palaikysiantis kultūrininkų bendruomenę.
Kritikuoja savivaldybės kišimąsi
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dekanas, profesorius Ramūnas Banys portalui Lrytas teigė jokio laiško nesulaukęs, nes fakultetas nėra savivaldybei pavaldi institucija.
Tačiau proteste įstaiga ketina aktyviai dalyvauti – išsikabins ant savo pastato plakatus, sekmadienį vyks ir į streiką Vilniuje, arba susirengs kažką panašaus pas save rajone.
O savivaldybės kišimąsi dekanas vertina neigiamai.
„Aš manau, kad negerai, jog atsiranda kažkokie ribojimai. Mūsų bendruomenė, menininkai, akademinis personalas vienareikšmiškai jungiamės prie bendro protesto, nes tikrai pritariame visoms išsakytoms pastaboms. Manau, kad tokie sprendimai yra visos kultūros pažeminimas. Palaikysime protestą“, – Lrytas nurodė R.Banys.
Jis sako komunikuojantis ir su kitomis rajono kultūrinėmis įstaigomis, kurios taip pat ketina jungtis prie protesto balso. Tiesa, kokia situacija su savivaldybei pavaldžiomis įstaigomis, sako nežinąs.
„Bet mes, kaip akademija, miesto centre dar turime ir galeriją, laikomės pozicijos, kad mes pritariame tam protestui, 100 proc. palaikome“, – konstatavo dekanas.
Žemaitijos turizmo informacijos centro direktorius Egidijus Vaškelevičius nurodė tokio laiško taip pat nesulaukęs. Jis akcentavo, kad taip nutiko greičiausiai dėl to, jog centras yra pavaldus Ekonomikos ir inovacijų, o ne Kultūros ministerijai.
„Mes kaip ir kultūrinė įstaiga, bet mus kuruoja visai kita ministerija“, – Lrytas pasakojo E.Vaškelevičius.
„Žinokite, manau, kad nelabai kažką keistų, jeigu aš turėčiau savąją tvirtą nuomonę“, – paklaustas, ką darytų, jeigu sulauktų raginimo išlikti neutraliam, nedrąsiai atsakė jis.
Pasisakė meras
Situaciją savo feisbuko paskyroje pirmadienį vakare pakomentavo ir pats Telšių rajono meras, „socdemas“ T.Katkus. Pateikiame visą jo komentarą:
„Šiandien Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius kultūros įstaigoms išsiuntė laišką, kuriame rekomenduojama laikytis neutralios pozicijos dėl naujojo kultūros ministro paskyrimo. Laiškas išsiųstas atsižvelgiant į tai, kad šiandien skyriaus vedėja sulaukė klausimų iš įstaigų vadovų, kaip jiems reikėtų elgtis.
Kadangi laiškas sulaukė visuomenės dėmesio ir yra įvairiai interpretuojamas, noriu paaiškinti jo turinį ir tikslą. Laišku buvo siekiama akcentuoti, kad oficialiose įstaigų svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose neturėtų būti politikuojama.
Tai ypač svarbu dabar, kai viešojoje erdvėje dėl naujojo kultūros ministro paskyrimo pasirodo daug emocingų, kartais net nepadorių komentarų ar vadinamųjų „memų“. Mūsų manymu, tokio pobūdžio turiniu kultūros įstaigos neturėtų dalintis ar jo platinti.
Tuo pačiu noriu pabrėžti, kad šio laiško esmė jokiu būdu nebuvo tikslas varžyti žmonių teisę į nuomonę. Kiekvieno darbuotojo asmeninė pozicija yra gerbiama. Visi turi teisę ją reikšti savo asmeninėse paskyrose. Laiško tikslas buvo tik atkreipti dėmesį į oficialią kultūros įstaigų komunikaciją, o ne apriboti žmonių nuomonę.
Gerbdamas kiekvieną kultūroje dirbantį žmogų, suprantu, kad kiekvienas savaip išgyvena šią situaciją kultūros sektoriuje. Tačiau vienintelis laiško tikslas buvo paraginti nepasiduoti emocijoms, susitelkti ir išlikti ramiais – vardan kultūros, vardan profesionalumo, vardan rajono žmonių, kurie vertina kultūrą ir supranta jos procesus.
Asmeniškai noriu pridurti: kultūrą visada palaikiau ir palaikysiu. Didžiuojuosi joje dirbančiais žmonėmis, jų kūrybingumu, atsidavimu ir darbu. O svarbiausia – bet kokį asmeninį kultūros darbuotojo pasirinkimą gerbiu ir visada gerbsiu.
Nors esu socialdemokratas, tai nereiškia, kad šiuo metu vykstančias politines aktualijas šio ministro atžvilgiu palaikau, ar kad pasisakiau už šio ministro kandidatūrą.“
Savivaldybės atstovai žadėjo pakomentuoti situaciją plačiau, tačiau į laišką kol kas neatsakė. Gavę atsakymą, straipsnį papildysime.
