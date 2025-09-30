Po koalicinės tarybos posėdžio – I. Ruginienės žinia dėl pirmųjų sprendimų

„Gerbiame kultūros bendruomenės poziciją, bet kultūros ministrui reikia leisti pradėti vykdyti programą ir daryti pirmus darbus. Programa yra gera, nukreipta į kultūros srities stiprinimą ir labai tikiuosi, kad savo darbais galėsime įtikinti kultūros bendruomenę, kad ateiname dirbti už, o ne prieš“, – žurnalistams po koalicinės tarybos posėdžio teigė I. Ruginienė.
„Norėčiau, kad sėstume prie bendro stalo, surastume kompromisą, nuramintume kultūros bendruomenę. Girdžiu kultūros bendruomenės pusę, bet noriu matyti ir girdėti, kuriuose taškuose yra neramu ir ką mes galime padaryti, kad kultūros bendruomenė tikrai jaustųsi saugi. Yra daugybė dalykų, sprendimų (...), ką galime padaryti, kad jie jaustųsi gerai“, – pabrėžė premjerė.
Prašo „protingo termino“ ministro komandos formavimui
Pasak I. Ruginienės, šiuo metu kultūros ministras dar ieško jo politinėje komandoje dirbsiančių žmonių.
„Šiuo metu yra lipdoma komanda, labai tikiuosi, kad komanda bus iš profesionalių žmonių. Greitu metu ši informacija ateis, šiuo metu visos pastangos dedamos šioje srityje. Mano pačios patarėjai irgi padeda, dirba“, – kalbėjo premjerė.
„Duokite protingą terminą susidėlioti komandą, pirmieji darbai jau pradedami daryti. Labai tikiuosi, kad turėsime galimybę teigiamai visus nustebinti“, – akcentavo ji.
Sinkevičius: koalicijos performavimas kol kas nėra įmanomas
Savo ruožtu socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, reaguodamas į kultūros bendruomenės reikalavimus, kad ši ministerija nebūtų patikėta „Nemuno aušrai“, svarsto, kad tokiu būdu gali būti siekiama performuoti koaliciją. O tai, pasak jo, kol kas nėra įmanoma.
„Jeigu klausimas statomas taip, kad „Nemuno aušros“ deleguotas ministras, kas juo bebūtų, yra problema, tuomet reikėtų kelti išvestinį klausimą, ar „Nemuno aušra“ išvis galėtų būti koalicijoje ir ar dalies svarbios bendruomenės siekis nėra performuoti koaliciją? Kol kas tai nėra įmanoma“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Norkienė: kritikuoti galėsime, kai jis parodys, ką sugeba
Tuo metu Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijai koalicinėje taryboje atstovavusi Aušrinė Norkienė ragina suteikti ministrui galimybę pradėti darbus.
„Ministras – ką tik prisiekęs. Galime jam užduoti klausimus, kai jis kažkokius darbus bent jau pradės daryti. Tuomet galime arba jį kritikuoti, arba sakome, kad gerai darai. Manau, kad tam reikia laiko, nežiūrint, kokios tai partijos yra (ministras – ELTA)“, – kalbėjo A. Norkienė.
„Reikia duoti žmogui galimybę parodyti, ką jis sugeba. Jeigu nesugeba – tada konstruktyviai pakritikuoti, jeigu reikia – priimti ir kažkokių kitokių sprendimų“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesams tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
I. Ruginienė apie ministrų derybas dėl biudžeto: šią savaitę – galutinis raundas, vėliau prasidės vieši svarstymai
Planuojant kitų metų valstybės biudžetą, pagrindinis prioritetas išlieka gynyba, teigia ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Ji tikina, kad dar šią savaitę vyks susitikimas su visais ministrais, po kurio bus pradedami vieši biudžeto klausimų svarstymai.
„Dedame visas pastangas, kad 5 proc. BVP (gynybai – ELTA) būtų tas skaičius, kurį galėtume dar šiais metais pasiekti – visos dėlionės yra apie tai. Tiesa, dar yra tik biudžeto apmatas, o šią savaitę susitiksime su visais ministrais – bus antras ir finalinis derybų raundas“, – antradienį Vyriausybėje žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Po to bus rimtas aptarimas Koalicinėje taryboje, Vyriausybės sprendimas, o Seime turėsime du mėnesius ar net ilgesnį laiką, kuomet viešai galėsime svarstyti kiekvieną eilutę“, – teigė premjerė.
