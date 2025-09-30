Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Prezidentūroje – bandymas „gesinti gaisrą“: G. Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais

2025 m. rugsėjo 30 d. 13:35
Neslūgstant pasipiktinimui dėl Kultūros ministerijai vadovauti paskirto „aušriečio“ Ignoto Adomavičiaus, antradienį prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais.
Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas praėjusią savaitę Eltai teigė, kad prezidentas bandys rasti galimybes sumažinti įtampas ir ieškoti sprendimų su protestuojančiais menininkais.
Tiesa, pirmadienį G.Nausėdos patarėjas „Verslo žinioms“ pažymėjo, jog neįsivaizduoja, kaip kritikos ir protestų sulaukęs naujasis kultūros ministras galės tęsti darbą šiose pareigose.
Su protesto organizatoriais praeitą savaitę buvo susitikusi ir premjerė Inga Ruginienė. Daliai bendruomenės prieštaraujant sprendimui Kultūros ministeriją patikėti „Nemuno aušrai“, Vyriausybės vadovė tvirtino, jog reikalavimas pašalinti „aušriečius“ iš koalicijos – neįgyvendinamas, o paties ministro politikė kol kas keisti neketina.
Praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ I. Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Be to, po I.Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
