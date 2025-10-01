A. Norkienė: nesinorėtų tikėti, kad Konstitucinis Teismas politikuoja

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos dienaAktualijos

A. Norkienė: nesinorėtų tikėti, kad Konstitucinis Teismas politikuoja

2025 m. spalio 1 d. 09:23
„Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui pareiškus, kad Konstitucinis Teismas (KT) yra politizuota institucija, kurią reikia panaikinti, Seimo vicepirmininkė Aušrinė Norkienė pabrėžia su tokiais koalicijos partnerio pamąstymais nesutinkanti. Tačiau „valstietė“ pripažįsta, kad kai kurie KT teisėjų priimami sprendimai jai kelia abejonių.
Daugiau nuotraukų (6)
„Labai nesinorėtų tikėti, kad tai galėtų būti. Vis tik, tai yra profesionalai, mūsų teisininkų elitas, kurie dirba KT. Kartais tie sprendiniai kelia abejonių, bet mes apie tai irgi kalbamės. Galbūt atviresnis balsavimas pačių KT teisėjų atskleistų diskusijų eigą, kodėl būtent toks sprendimas buvo priimtas“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė A. Norkienė.
Seimo pirmininkui Juozui Olekui į KT teisėjus teikiant socialdemokratų frakcijai Seime priklausantį parlamentarą Julių Sabatauską, A. Norkienė pabrėžia, jog tokį precedentą, kai į šias pareigas yra teikiami politikai, praeitoje kadencijoje sukūrė konservatoriai.
„Tas precedentas buvo padarytas praėjusią kadenciją konservatoriams siūlant Stasį Šedbarą. Mes jau tada labai daug diskutavome. Matome, kad ta lazda atsisuka kitu galu ir dabar socialdemokratai teikia J. Sabatauską. Tai jeigu Seimas jau vieną kartą patvirtino vieną politiką, manau, tą pavyks padaryti ir šį kartą. Ta lazda visada turi du galus“, – kalbėjo ji.
„Valstietė“ taip pat pažymi, kad diskusijos apie KT teisėjų priimamus sprendimus yra normalus procesas.
„Jeigu rastume po diskusijų kažkokius sprendinius, galbūt (dabar – ELTA) yra laikas tą daryti. Aš visada esu už diskusiją“, – pažymėjo A. Norkienė.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis antradienį pareiškė, kad KT yra politizuotas, todėl jį reikėtų uždaryti. Parlamentaro teigimu, KT funkcijas galėtų atlikti Lietuvos Aukščiausiame Teisme (LAT) įsteigtas skyrius.
ELTA primena, kad antradienį Seime pristatytos Vilniaus universiteto profesoriaus Haroldo Šinkūno, LAT teisėjo Artūro Driuko ir opozicijos kritikuojamo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininko, socialdemokrato J. Sabatausko kandidatūros į KT teisėjus.
J. Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus teikia Seimo pirmininkas Juozas Olekas, o H. Šinkūną – prezidentas Gitanas Nausėda. LAT Civilinių bylų skyriaus pirmininko A. Driuko kandidatūrą teikia šio teismo pirmininkė Danguolė Bublienė.
Aušrinė NorkienėLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)Nemuno aušra
Rodyti daugiau žymių

