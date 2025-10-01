Darbą pradėjo naujasis krašto apsaugos viceministras B. Bieliauskas

Jis kuruos Vokietijos brigados įsikūrimą šalyje, Lietuvos kariuomenės infrastruktūros bei logistikos projektus, trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.
„Krašto apsaugos ministerijoje užtikrinamas sklandus darbų tęstinumas. Didžiulė naujojo viceministro vadovavimo ir darbo su infrastruktūros projektais patirtis leis laiku pasirūpinti Vokietijos brigados priėmimu ir Lietuvos kariuomenei būtinų infrastruktūros projektų įgyvendinimu“, – sakė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Viceministras turi 20 metų vadovavimo patirtį. Dirbdamas Alytaus miesto vicemeru jis buvo atsakingas už miesto statybos ir infrastruktūros plėtros, architektūros, urbanistikos bei žemėtvarkos, aplinkos apsaugos ir ūkio valdymo, rekonstrukcijos ir remonto sričių bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo funkcijų koordinavimą.
„Esu dėkingas krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei už išreikštą pasitikėjimą. Atsinešu daugiau nei 20 metų vadovavimo patirtį – pastaruoju metu dirbdamas Alytaus miesto vicemeru buvau atsakingas už svarbias miesto plėtros ir infrastruktūros valdymo sritis, taip pat – žemėtvarką bei statybos projektų koordinavimą. Tikiu, kad dirbdami kartu su krašto apsaugos sistemos specialistais bei viešojo ir privataus sektoriaus partneriais, galėsime efektyviai ir skaidriai įgyvendinti Lietuvos kariuomenės infrastruktūros projektus, kurie stiprina mūsų šalies saugumą ir bendradarbiavimą su partneriais“, – sakė krašto apsaugos viceministras B. Bieliauskas.
ELTA primena, kad rugpjūčio pabaigoje tuometinė KAM viceministrė O. Mašalė pranešė apie sprendimą trauktis iš pareigų. Pasitraukimo priežasčių ji nenurodė.
Krašto apsaugos viceministrės pareigas O. Mašalė ėjo nuo šių metų sausio. Ji kuravo Vokietijos kovinės brigados „Lietuva“ įsikūrimą šalyje bei kariuomenės infrastruktūros, logistikos projektus.
Orijana MašalėAlytusDovilė Šakalienė
