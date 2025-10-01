G. Nausėda: deja, labai gera rotacinės oro gynybos idėja neveikia

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos dienaAktualijos

G. Nausėda: deja, labai gera rotacinės oro gynybos idėja neveikia

2025 m. spalio 1 d. 15:45
Augustė Lyberytė
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kol kas rotacinis oro gynybos modelis neveikia. Pasak šalies vadovo, dėl to yra sunku tinkamai apsaugoti valstybių oro erdvę nuo galimų incidentų.
Daugiau nuotraukų (1)
„Deja, turiu pasakyti, kad labai gera rotacinės oro gynybos idėja, įtraukta į NATO dokumentus, neveikia. Nuo 2023 m. kelioms savaitėms turėjome tik du elementus – Nyderlandų „Patriot“ ir ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas iš Italijos. Galite įsivaizduoti, kad su tokiais pajėgumais negali užpildyti spragų“, – trečiadienį Kopenhagoje, prieš prasidedant neformaliai Europos Vadovų Tarybai (EVT), žurnalistams sakė Lietuvos prezidentas.
„Mums yra labai svarbu užpildyti pajėgumų spragas. Paminėčiau pajėgumus aptikti ir sunaikinti (oro erdvę pažeidžiančius orlaivius – ELTA)“, – nurodė jis.
Tai, jog būtina stiprinti oro erdvės apsaugą, rodo ir pastarojo meto įvykiai Estijoje, Lenkijoje, Danijoje, Rumunijoje bei Lietuvoje, priminė šalies vadovas.
G. Nausėda gyrė ir Europos Sąjungos (ES) iniciatyvas dėl gynybos, tačiau pažymėjo, kad idėjos privalo tapti realiais veiksmais.
„Dokumentai neapgina. Dokumentai neaptinka dronų, skrendančių iš Rusijos ar iš Baltarusijos. Mums reikia veiksmų. Žinoma, vertiname diskusijas, bet tos diskusijos turėtų vesti prie pajėgumų. Ir tam reikia finansų“, – nurodė jis.
Kaip skelbta, 2023 m. Vilniuje vykusio NATO viršūnių susitikimo metu, atsižvelgiant į Baltijos šalių raginimus, šalys sutarė dėl rotacinio oro gynybos modelio.
NATO oro gynybos rotacinis modelis skirtas didinti Aljanso oro ir priešraketinės gynybos pajėgumų parengtį. Šios iniciatyvos pagrindu sąjungininkų antžeminės oro gynybos sistemos ir papildomi aviacijos pajėgumai rotaciniu principu turėtų būti dislokuojami Baltijos valstybėse.
Iki šiol kelioms savaitėms 2024 m. liepą ilgojo nuotolio oro gynybos sistemą „Patriot“ Lietuvoje buvo dislokavę Nyderlandai. Šių metų vasarį Italija buvo dislokavusi antžemines ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas SAMP/T.
Gitanas Nausėdaoro gynybaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.