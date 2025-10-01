I. Adomavičiui – užvertos ir Vokietijos ambasados renginio durys: nusprendė, kaip pasielgs

Tai Lrytas patvirtino Kultūros ministerijos Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus vedėja Ieva Jonilienė.
„Ministras neplanuoja eiti į šį renginį“, – Lrytas perduotame komentare nurodė ministro atstovė.
Vokietijos ambasada BNS neatsakė į klausimus, susijusius su sprendimu nekviesti į Valdovų rūmuose vyksiančią šventę kultūros ministro, argumentuodama, kad renginys yra uždaras ir jo svečių sąrašas nėra atskleidžiamas bei komentuojamas.
Renginyje taip pat dalyvaus Lietuvoje tarnaujantys Bundesvero karininkai. Priėmime dainuos Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos moksleivių choras „Zudermano balsai“.
Vienam po kito kultūriniam renginiui skelbiant, kad I.Adomavičius juose yra nepageidaujamas, ministras trečiadienį leido suprasti, kad vis tiek ketina dalyvauti renginiuose ir pabrėžė jau surandąs dialogą su pasipiktinimą reiškiančia kultūrininkų bendruomene.
Kaip skelbta anksčiau, tęsiantis kultūros bendruomenės protestui prieš Kultūros ministerijos perleidimą į „Nemuno aušros“ rankas, antradienį Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis pranešė nelaukiantis ministro I.Adomavičiaus apsilankymo šventėje. Vis tik, nepaisant organizatorių pareiškimo, ministras renginyje apsilankė.
„Kultūros ministras šiai dienai esu aš, tokia yra politika. Gaila, kad teatre yra daugiau (...) politikos negu paties teatro, bet čia irgi yra performanso dalis“, – kalbėjo ministras.
Premjerė Inga Ruginienė sako, kad kol kas neįmanoma išpildyti kultūros bendruomenės reikalavimų, todėl bus sudaryta derybinė grupė, kurioje bus bandoma ieškoti sprendimų dėl „Nemuno aušrai“ atitekusios Kultūros ministerijos.
„Mes tikrai girdime susirūpinimą ir lūkesčius, tai šiai dienai nuspręsta sudaryti derybinę grupę, kur abi pusės galės deleguoti savo atstovus, profesionalus, kuriais pasitiki. Sėsime prie bendro stalo kalbėtis visomis patogiomis ir nepatogiomis temomis, kad rastume bendrą sprendimą“, – sakė I.Ruginienė.
Sekmadienį kultūros bendruomenė rengia įspėjamąjį streiką.
