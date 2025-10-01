Po susitikimo su kultūrininkais Seimo komitete – verdiktas: tai išspręstų situaciją dėl I. Adomavičiaus

„Pirmasis sprendimas – dabartinio paskirtojo ministro atsistatydinimas. Dėl ko? Dėl to, kad tai atlieptų visus lūkesčius – tiek prezidento, tiek kultūros bendruomenės, tiek, manau, ir kitų frakcijų narių“, – trečiadienį vykusio komiteto posėdžio metu sakė K. Vilkauskas, pažymėdamas, kad akivaizdu, jog ministras ir jį delegavusi partija atsisako tokio scenarijaus.
„Antras variantas – dėl pakeitimo. (...) Ir dabartinėje koalicinėje sutartyje dar, vis dėlto, socialdemokratams priklauso kultūros ministro postas. Jis tik derybų metu buvo perleistas. (...) Tikrai išklausęs visų nuomonių dar kartelį kalbėsiuosi su savo vadovybe ir su frakcija, kad būtų įsiklausyta į kultūros bendruomenės balsą, priimami atitinkami sprendimai, kurie labai aiškiai suformuluoti“, – aiškino socialdemokratas.
Trečiadienį posėdžiavęs Kultūros komitetas sutarė tęsti diskusijas ir ketvirtadienį – iki tol parlamentarai ketina apsikeisti galimomis formuluotėmis dėl bendros komiteto pozicijos.
G. Masteikaitė: jeigu nestovite už mus, aš nežinau, kam yra reikalingas Kultūros komitetas
Komiteto posėdyje dalyvavusi Lietuvos šokio informacijos centro direktorė Gintarė Masteikaitė dar kartą priminė kultūros bendruomenės keliamą reikalavimą – atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos. Pasak menininkės, aktyvistų keliami klausimai ir nepasitenkinimas dažnai yra „išverčiami į kitą kalbą“.
„Mes nekalbame šiuo metu apie pinigus, mes kalbame apie labai stiprų vertybinį pagrindą. Tai vertybiniu pagrindu susibūrę žmonės, kurie tiki, kad šiuo metu Lietuva iš tikrųjų yra pavojuje ir ant slenksčio nugarmėti į bedugnę“, – trečiadienį vykusio posėdžio metu sakė G. Masteikaitė.
Pasak jos, pasipiktinimą dėl „Nemuno aušrai“ atitekusios Kultūros ministerijos reiškia ne tik Lietuvos meno kolektyvai ir organizacijos – aktyvistus remia ir pasaulio lietuvių menininkai iš JAV, Australijos, kitų Europos šalių.
„Aš labai noriu dar kartą pakartoti visiems komiteto nariams, kurie turi atsakomybės jausmą, kurie turi vertybinį stuburą – kad pasižiūrėtumėte ne tik į dabartinę dėlionę, kuri yra dabar pas jus ant stalo, bet pasižiūrėti iš tolimesnio atskaitos taško. Nes kiekvienas sprendimas, kurį priimame šiandien, jis įtakoja mūsų ateitį. (...) Nuo jūsų pasirinkimų, nuo jūsų balsavimų, nuo jūsų asmeninių vertybinių stuburų priklauso, kur Lietuva keliauja ir kur jūs vedate Lietuvą, Lietuvos kultūrą“, – kalbėjo ji, akcentuodama, kad neatliepus keliamų protestuotojų reikalavimų kultūros bendruomenė nesustos.
„Tai yra jūsų rankose. Mes esame balsas, kuris jums labai garsiai rėks – prisiimkite atsakomybę, stovėkite už mus. Kitu atveju, jeigu jūs nestovite už mus – aš nežinau, kam yra reikalingas Kultūros komitetas. Jeigu didžiausioje probleminėje situacijoje, kuri yra dabar, kurioje mes esame (...), jeigu jūs to nematote, aš tada keliu klausimą, kam reikalingas Kultūros komitetas, kai kultūros bendruomenė rėkia, kelia aliarmą, kad tai yra paskutinė riba ir čia negali būti jokių išlygų. Reikia turėti stuburą ir tą stuburą reikia parodyti dabar“, – akcentavo G. Masteikaitė.
A. Gelūnas: mūsų nuogąstavimai ir reakcijos – visiškai pagrįsti
Savo ruožtu buvęs kultūros ministras, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas vylėsi, kad parlamentarai išgirs kultūrininkų bendruomenę.
„Mes tikime jumis, mieli parlamentarai, kad jūsų išmintis, kad jūsų susitelkimas ir jūsų sprendimų įtaka gali labai teigiamai paveikti visą situaciją“, – kalbėjo A. Gelūnas.
„Mūsų nuogąstavimai, ar tiksliau sakant – jau ne nuogąstavimai, o reakcija į tai, kas vyksta, yra visiškai pagrįsti“, – pažymėjo jis.
Pasak Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovo, kol kas kultūros bendruomenė nemato jokių pozityvių slinkčių, sprendžiant susiklosčiusią situaciją.
„Mes nematome, kad būtume išgirsti, mes nematome, kad tos derybos ir susitikimai – nuo susitikimo su premjere iki prezidento – davė kažkokius tai pokyčius. Mums buvo nuolat kartojama – ar nevertėtų leisti pabandyti, gi mes nežinome, kaip bus. Žinokite, mes žinome, kaip bus, ir mes matome, kaip jau yra“, – komiteto nariams dėstė jis.
Opozicija ragino operatyviai reaguoti
Posėdžio metu, pasisakius kultūros bendruomenės atstovams, opozicijoje dirbanti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narė Rima Baškienė tvirtino – Kultūros komitetas privalo pateiktus reikalavimus priimti kaip įsipareigojimą.
„Kokie galimi sprendimai? Gerbiamieji valdančiosios partijos atstovai, taigi jūs tuos (ministerijų – ELTA) mainus padarėte, jūs tuos mainus ir galite su ministerijomis atmainyti, netęsdami ir nedarydami ilgesnio proceso“, – valdančiuosius ragino parlamentarė.
Savo ruožtu konservatorius Vytautas Juozapaitis apgailestavo, kad „sveikas protas apleido tuos, nuo kurių priklauso sprendimai“, susiję su Kultūros ministerija.
„Neturime teisės likti nuošalyje“, – pabrėžė jis.
„Aušrietis“ P. Dargis situaciją lygino su anekdotu: jūs iš anksto mušate vaiką dėl uzbono, kurio nesudaužė
Komiteto posėdyje pasisakė ir „Nemuno aušros“ parlamentaras Petras Dargis. Jo teigimu, situacija yra „tragikomiška, sunki ir keista“. Jo teigimu, visoms Vyriausybėms būdavo suteikiamas 100 dienų laikotarpis, per kurį ministrai pradėdavo darbus. Tačiau šiuo atveju, politiko manymu, to nebuvo.
„Su šita Vyriausybe buvo biškį kitaip. Vyriausybės programa dar nebuvo patvirtinta, jau buvo protestai prie Seimo, prie Martyno Mažvydo bibliotekos. Lygiai tas pats atsitiko labai panašiai su kultūros ministru. Kultūros ministras dar nepradėjo eiti pareigų, jau prasidėjo protestai. Jis dar nieko nespėjo – nei gero, nei blogo, absoliučiai nieko nepadaręs – jau buvo iš anksto žinoma, kad jis bus blogas“, – kalbėjo Seimo narys.
Kilęs pasipiktinimas kultūrininkų bendruomenėje P. Dargiui priminė anekdotinę situaciją.
„Tai man primena vieną anekdotą, linksmiau pasakysiu. Žmogus muša savo vaiką, duoda su pagaliu, tas klykia. Ateina kaimynas, sako: „kam tą vaiką muši, ką jis padarė, kam jį reikia mušti“. „Tai, kad uzbono nesudaužytų. Bet gi sako: „uzbonas stovi ant stalo, jis nesudaužytas, kam tą vaiką muši“. O sako tėvas: „ar tada laikas bus jį mušti, kai uzbonas bus sudaužytas“, – posėdžio metu kalbėjo „aušrietis“.
„Vienu žodžiu taip: jūs mušate iš anksto tą vaiką dėl uzbono, kol dar jo nesudaužė. Aš tose muštynėse tikrai nedalyvauju ir prašyčiau pasižiūrėti biškiuką iš šalies – ar yra kokia nors priežastis, reali priežastis, išskyrus tą, kad žmogus yra nuo „Nemuno aušros“, – savo pasisakymą apibendrino jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 62 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
