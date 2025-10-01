Teismui apskundė siūlymą J. Sabatauską skirti KT teisėju: pasirašė 17 parlamentarų

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos diena

Teismui apskundė siūlymą J. Sabatauską skirti KT teisėju: pasirašė 17 parlamentarų

2025 m. spalio 1 d. 13:30
Martyna Pikelytė
Konservatorius Jurgis Razma Regionų administraciniam teismui apskundė Seimo pirmininko Juozo Oleko siūlymą į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus skirti socialdemokratą Julių Sabatauską. Pasak jo, 17 Seimo narių parašų sulaukęs kreipimasis jau registruotas.

Dokumente teigiama, kad J. Sabatauskas neturi šioms pareigoms reikalingo 10 metų teisinio darbo stažo. Todėl teismo prašoma panaikinti šią kandidatūrą ir įpareigoti Seimo pirmininką pasiūlyti naują kandidatą.
Savo ruožtu pats J. Olekas Eltai teigė nematantis problemos dėl tokio kreipimosi.
Kreipimąsi į teismą pasirašė konservatoriai J. Razma, Ingrida Šimonytė, Giedrė Balčytytė, Valdas Rakutis, Aistė Gedvilienė, Žygimantas Pavilionis, Jurgita Sejonienė, Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė, Arvydas Anušauskas, Arvydas Pocius, Daiva Ulbinaitė, Laurynas Kasčiūnas, Mindaugas Lingė.
Iniciatyvą taip pat parėmė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nariai: Agnė Širinskienė, Saulius Skvernelis, Kęstutis Mažeika, Domas Griškevičius.
ELTA primena, kad antradienį Seimui buvo pateikta J. Sabatausko kandidatūra į KT teisėjus.
Paaiškėjus, kad į KT teisėjus teikiama J. Sabatausko kandidatūra, parlamento opozicija tokį J. Oleko sprendimą įvertino kaip teismo politizavimą ir diskreditavimą. Jų teigimu, socialdemokratai užsiima ydinga praktika, todėl kandidatūros jie nepalaikys.
Apie KT politizavimo grėsmes buvo prabilta ir 2023 m., kai į šio teismo teisėjus buvo paskirtas buvęs konservatorius ir tuometis Seimo TTK vadovas Stasys Šedbaras.
Julius SabatauskasKonstitucinis TeismasJuozas Olekas


