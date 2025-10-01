Teismui apskundė siūlymą J. Sabatauską skirti KT teisėju: pasirašė 17 parlamentarų

Dokumente teigiama, kad J. Sabatauskas neturi šioms pareigoms reikalingo 10 metų teisinio darbo stažo. Todėl teismo prašoma panaikinti šią kandidatūrą ir įpareigoti Seimo pirmininką pasiūlyti naują kandidatą.
Savo ruožtu pats J. Olekas Eltai teigė nematantis problemos dėl tokio kreipimosi.
Kreipimąsi į teismą pasirašė konservatoriai J. Razma, Ingrida Šimonytė, Giedrė Balčytytė, Valdas Rakutis, Aistė Gedvilienė, Žygimantas Pavilionis, Jurgita Sejonienė, Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė, Arvydas Anušauskas, Arvydas Pocius, Daiva Ulbinaitė, Laurynas Kasčiūnas, Mindaugas Lingė.
Iniciatyvą taip pat parėmė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nariai: Agnė Širinskienė, Saulius Skvernelis, Kęstutis Mažeika, Domas Griškevičius.
ELTA primena, kad antradienį Seimui buvo pateikta J. Sabatausko kandidatūra į KT teisėjus.
Paaiškėjus, kad į KT teisėjus teikiama J. Sabatausko kandidatūra, parlamento opozicija tokį J. Oleko sprendimą įvertino kaip teismo politizavimą ir diskreditavimą. Jų teigimu, socialdemokratai užsiima ydinga praktika, todėl kandidatūros jie nepalaikys.
Apie KT politizavimo grėsmes buvo prabilta ir 2023 m., kai į šio teismo teisėjus buvo paskirtas buvęs konservatorius ir tuometis Seimo TTK vadovas Stasys Šedbaras.
Julius SabatauskasKonstitucinis TeismasJuozas Olekas
