Valstybė perskolins daugiau kaip 4 mln. eurų Zarasų ir Biržų savivaldybėms

Anot ministerijos, Zarasų savivaldybei bus suteikta 1 756 585,36 euro paskola.
Numatoma, kad už šias lėšas savivaldybės įmonė „Zarasų būstas“ pastatys naujus nuotekų valymo įrenginius bei įrengs 9,8 km nuotekų surinkimo tinklus ir 2,83 km vandens tiekimo tinklus.
Tuo metu Biržų savivaldybei ketinama atseikėti 2 724 849,75 euro.
Už valstybės perskolinamą paskolą įmonė „Biržų vandenys“ planuojama nutiesti 10,84 km naujų vandentiekio tinklų bei 10,89 km naujų nuotekų tinklų.
