Vidaus reikalų ministerija paskelbė naują konkursą į Migracijos departamento vadovus

Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos dienaAktualijos

Vidaus reikalų ministerija paskelbė naują konkursą į Migracijos departamento vadovus

2025 m. spalio 1 d. 12:45
Vidaus reikalų ministerija trečiadienį paskelbė naują konkursą į Migracijos departamento vadovus. Tarp keliamų tikslų naujajam vadovui – sumažinti su užsieniečių buvimu ir gyvenimu Lietuvoje susijusias rizikas, padidinti imigracijos procedūrų efektyvumą, taip pat siekti sklandesnio prašymų nagrinėjimo.
„Ieškome kompetentingo, pokyčiams atviro vadovo, turinčio sėkmingos vadovavimo ir lyderystės patirties, įrodomos konkrečiais pasiekimais telkiant komandą, stiprinant organizacinę kultūrą, inicijuojant pokyčius ir inovacijas bei užtikrinant aukštos kokybės, efektyvias ir skaidrias paslaugas“, – teigia vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Naujajam vadovui siūloma 3 tūkst. 731 euro alga neatskaičius mokesčių.
ELTA primena, kad naujas konkursas paskelbtas ministrui liepą nepasirinkus nė vieno laimėtojo į Migracijos departamento naujuosius vadovus.
Migracijos departamentui dvi kadencijas vadovavo Evelina Gudzinskaitė.
Migracijos departamentas yra centrinė institucija, kuri įgyvendina valstybės politiką migracijos srityje bei aptarnauja šios politikos formavimą ir įgyvendinimą. Tarp jų – užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje – vizos, imigracija, prieglobstis, grąžinimas, asmenų perkėlimas į Lietuvą, laisvo asmenų judėjimo ES užtikrinimas, užsieniečių buvimo ir gyvenimo Lietuvoje kontrolė, migracijos procesų stebėsena ir analizė.
Departamentas taip pat užsiima asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų Lietuvos Respublikos piliečiams, kelionės dokumentų, leidimų gyventi ir kitų dokumentų užsieniečiams išdavimu.
Departamente dirba daugiau kaip 500 darbuotojų, institucija savo veiklą vykdo visose 10 Lietuvos apskričių. Asmenys aptarnaujami ir užsienyje.
