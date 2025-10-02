Iš valdančiųjų ir opozicijos – kritika R. Žemaitaičio idėjai: tai pigus populizmas

Seimo vicepirmininkė, socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė mano, kad siūlymai naikinti KT yra tiesiog impulsyvus R. Žemaitaičio pasisakymas.
„Aš vertinu skeptiškai. Manau, kad tai yra toks jo impulsyvus, emocionalus pasisakymas. Mes šiai dienai net nesvarstome to kaip įmanomo dalyko“, – Eltai sakė O. Leiputė.
Ji tvirtina, kad KT privalo išlikti.
„Šis teismas privalo žiūrėti, ar įstatymai, kiti teisės aktai neprieštarauja Konstitucijai“, – sakė socialdemokratė.
R. Žemaitaičio nuomonei nepritaria ir kita Seimo vicepirmininkė, socialdemokratė Rasa Budbergytė.
„Tai yra nepamatuotas, neargumentuotas, pigus populizmas. Aš kaip teisininkė tikrai kategoriškai tokiai nuomonei nepritarsiu“, – teigė ji.
Tuo metu Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Ligita Girskienė mano, kad reikėtų peržiūrėti KT teisėjų skyrimo tvarką.
„Reikėtų iš esmės peržiūrėti kandidatų į KT teisėjus atrankos procedūras, jiems taikomus reikalavimus, nešališkumo užtikrinimą, kad ateityje išvengtumėme politinių pageidavimų įgyvendinimo priimant nutarimus. Taip pat manau, kad reikėtų kategoriškai neskirti KT teisėjais aktyviai įstatymų leidžiamojoje valdžioje veikiančių politikų“, – Eltai sakė L. Girskienė.
Kalbos apie KT naikinimą, „valstietės“ teigimu, yra populistinės.
„Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga tokių idėjų visiškai nepalaiko. KT funkcija yra užtikrinti, kad Seimas, Vyriausybė, prezidentas neviršytų įgaliojimų, o priimami teisės aktai, jų taikymas neprieštarautų Konstitucijai. Kitaip sakant – riboti valdžios institucijų galios perteklių, užtikrinant žmogaus teises bei demokratiją“, – tvirtino jungtinės „valstiečių“ frakcijos seniūnė.
Mano, kad tai – valstybės pamatų ardymas
Seimo opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininko Lauryno Kasčiūno nuomone, R. Žemaitaičio kalbos apie KT naikinimą yra visiškas absurdas.
„Vertinu tai kaip pasiūlymą, griaunantį mūsų teisinės valstybės pamatus. Matyt, tai reikėtų vertinti platesniame kontekste, kur įvairios R. Žemaitaičio iniciatyvos iš principo yra orientuotos į mūsų valstybės pamatų ardymą“, – sakė L. Kasčiūnas.
Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nario Lino Kukuraičio teigimu, pastarasis siūlymas dėl KT yra sisteminga „Nemuno aušros“ lyderio ataka prieš valstybės pagrindus.
„R. Žemaitaitį nuolat matome kritikuojantį pagrindines teisėsaugos institucijas, prokuratūrą, įvairias tarnybas, jų darbą. Taip pat visoms įmanomoms valstybės institucijoms norima inicijuoti auditą, tokiu būdu mažinant pasitikėjimą jų veikla. Dabar mes girdime konstitucinių valstybės pamatų kvestionavimą. Tai yra partija, kuri savo politine strategija yra pasirinkusi menkinti valstybės institucijas, tokiu būdu surinkdama sau politinius dividendus“, – Eltai teigė L. Kukuraitis.
To metu Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininko pavaduotojas, liberalas Vitalijus Gailius mano, kad R. Žemaitaičio teiginys apie KT neturi jokio teisinio pagrindo.
„Iniciatyvą vertinu tuomet, kai yra pateikiamas atitinkamo teisės akto projektas. Šiuo atveju yra išsprūdusi frazė, kuri nepamatuota, nepasverta ir tiesiog nukreipta į žmones, kurie viskuo pasipiktinę“, – sakė Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos narys.
Kaip ELTA jau skelbė, „aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis šią savaitę pareiškė, kad KT yra politizuotas, todėl jį reikėtų uždaryti.
Seimo nario priesaiką sulaužiusio politiko teigimu, KT funkcijas galėtų atlikti Lietuvos Aukščiausiame Teisme įsteigtas specialus Konstitucijos skyrius.
Nemuno aušraRemigijus ŽemaitaitisKonstitucinis Teismas
Rodyti daugiau žymių