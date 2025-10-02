Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

Lietuvoje oficialiu vizitu lankosi Japonijos kariuomenės vadas generolas H. Uchikura

2025 m. spalio 2 d. 10:44
Lietuvos kariuomenė
Spalio 2–3 d. Lietuvoje oficialiu vizitu lankosi Japonijos kariuomenės vadas generolas Hiroaki Uchikura. Vilniuje jis susitiko su Lietuvos kariuomenės vadu generolu Raimundu Vaikšnoru. Tai pirmasis tokio lygmens Japonijos kariuomenės vadovo vizitas Lietuvoje.
„Didelė garbė priimti Jus Lietuvoje. Japonijos saugumo bendradarbiavimas yra svarbus ne tik Indijos–Ramiojo vandenyno regionui, bet ir visam pasauliui“, – sakė generolas Raimundas Vaikšnoras.
Susitikime akcentuota tvirta abiejų šalių parama Ukrainai. Lietuvos kariuomenės vadas padėkojo Japonijai už prisidėjimą prie Lietuvos ir Islandijos vadovaujamos išminavimo koalicijos bei finansinės paramos skyrimo Ukrainai. Lietuvoje šiuo metu vyksta japonų instruktorių vedami ukrainiečių išminuotojų mokymai.
Pasak Lietuvos kariuomenės vado, Rusija išlieka didžiausia ir tiesioginė grėsmė Lietuvai, Baltijos šalims ir NATO. „Geografinis atstumas nebėra izoliacija – Europą ir Indijos–Ramiojo vandenyno regioną sieja tie patys saugumo iššūkiai“, – sakė generolas Raimundas Vaikšnoras.
Vizito metu Japonijos kariuomenės vadas lankysis Generolo Silvestro Žukausko poligone, kur bus pristatytos priėmimo, sutelkimo ir tolimesnio judėjimo infrastruktūros galimybės, inžineriniai parkai bei Baltijos gynybos linija. Taip pat planuojamas apsilankymas pasienyje, kur bus pristatytos kontrmobilumo priemonės ir modernios stebėjimo sistemos.
Lietuva ir Japonija yra pasirašiusios Gynybos bendradarbiavimo bei mainų memorandumą Abi šalys sutaria toliau plėsti karinį bendradarbiavimą, įskaitant karininkų skyrimą į regioninius štabus bei dalyvavimą pagrindinėse pratybose.
Japonijos sprendimas pirmą kartą istorijoje dislokuoti savo karinius orlaivius Kanadoje ir Europoje rodo aiškų solidarumą su Europa ir Vakarais. Ši misija, paremta supratimu, kad Euroatlantinio ir Indijos–Ramiojo vandenyno regionų saugumas yra tarpusavyje susijęs, siunčia stiprų signalą apie Japonijos įsipareigojimą bendram atsakui į augančias grėsmes.
