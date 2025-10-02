Po ketverių metų – I. Šimonytės atsiprašymas: pasakiau tai, ko neturėjau

„Noriu atsiprašyti. Atsiprašyti tų, kurie pasijuto įžeisti dėl mano prieš ketverius metus pasakytos ir memu tapusios frazės apie valdžių kaitą. Jos necituosiu, nes ji turėjo kontekstą, aplinkybes ir visa kita, bet nenoriu, kad bandymas aiškinti tuos kontekstus ir aplinkybes tarsi menkintų mano norą atsiprašyti.
Nenoriu ieškoti lengvinančių aplinkybių – jeigu pasakiau kažką, ko nesugebėjau paaiškinti, vadinasi, pasakiau tai, ko neturėjau“, – ketvirtadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė I. Šimonytė.
Konservatorė teigė, kad atsiprašyti už ketverių metų senumo pasisakymą nusprendė dėl to, jog politiniame lauke jos replika naudojama „kaip alibi dabarties valdančiųjų elgsenai pateisinti“.
„Mieli ponai, (...) niekas neginčija jūsų mandato – jūs buvot išrinkti pagal Konstituciją, vis dar laisvuose rinkimuose. Tačiau leiskite priminti, kaip visą laiką iki rinkimų jūs daug žadėjote ir kalbėjote apie tai, kaip būsite kitokie, geresni, supratingesni, labiau įtraukiantys skirtingas interesų grupes, nearogantiški ir visokie kitaip puikūs“, – į valdančiuosius kreipėsi I. Šimonytė.
„Kai dabar savo sprendimams pateisinti galite tik surasti, pacituoti ir pavalkioti mano pasakytą bei manęs nepuošiantį sakinį – tai ir apgailėtina, ir pigu. Nes taip tik patvirtinate, kad net nebandote būti geresni už tuos, kuriuos nuožmiai kritikavote ir politinėje kovoje nugalėjote. Bet juk žmonės, rinkdami kitą valdžią po ketverių metų, norėjo, kad būtumėt geresni, tiesa?“, – retoriškai paklausė dabar Seimo opozicijoje dirbanti politikė.
ELTA primena, kad frazę, už kurią ketvirtadienį atsiprašė, I. Šimonytė išsakė atsakydama į klausimą dėl raginimo iš Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pozicijos pašalinti dabartinį Laisvės partijos pirmininką Toma Vytautą Raskevičių.
„Jeigu žmonėms nepatinka ši valdžia, nepatinka šie komitetų pirmininkai, nepatinka ši premjerė ir ministrai, jie 2024 metais galės ateiti ir išsirinkti tokius pirmininkus, kurie jiems patinka“, – interviu Eltai sakė ji.
Konservatoriai su Liberalų sąjūdžiu ir Laisvės partija valdančiąją daugumą sudarė 2020–2024 metų Seimo kadencijoje.
Dabar koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽ-KŠS) frakcija.