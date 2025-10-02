Profesinės sąjungos: už kultūros sektoriaus krizę atsakingi prezidentas ir valdančioji dauguma

„Valdžios atstovams toliau sistemingai vengiant prisiimti atsakomybę ir spręsti susidariusią situaciją, LPSK svarstys galimybę sudaryti sąlygas profesinėms sąjungoms ir jų nariams organizuotai inicijuoti viešas akcijas, siekiant palaikyti kultūros sektoriaus darbuotojus bei ginti viešąjį interesą ir visuomenės teisę į atsakingą viešąją politiką“, – teigiama LPSK pranešime.
Konfederacijos teigimu, atsakomybė dėl susiklosčiusios situacijos tenka prezidentui Gitanui Nausėdai ir valdančiajai daugumai. Anot LPSK, krizę sukėlė valdančiųjų ir šalies vadovo sprendimai bei veiksmai.
„Atsakomybė tenka prezidentui ir valdančiajai daugumai, todėl jie privalo pripažinti savo klaidas, nedelsdami jas taisyti ir imtis realių veiksmų, kurie atkurtų stabilumą kultūros sektoriuje bei pasitikėjimą valdžia“, – tvirtina konfederacija.
„Sprendimų priėmimo procese būtina įtraukti kultūros bendruomenę ir profesines sąjungas, kad tokios krizės nebesikartotų“, – priduria LPSK.
ELTA primena, kad, šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė trečiadienį pareiškė, kad bus inicijuojama derybinė grupė, skirta spręsti susiklosčiusią situaciją dėl „aušriečiams“ atitekusios Kultūros ministerijos. Vis dėlto, tos pačios dienos vakarą į trečiąją asamblėją susibūrusi kultūros bendruomenė nutarė pokalbiuose su derybine grupe nedalyvauti.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
