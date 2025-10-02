Socialdemokratai dėl I. Šimonytės patarėjo kreipėsi į etikos sargus

„Rugsėjo mėnesį pranešta, kad buvęs tuometės premjerės I. Šimonytės patarėjas Rimantas Žylius įsidarbino įmonėje „Palantir Technologies Lithuania“. Su šia įmone valstybė yra sudariusi dešimčių milijonų vertės sutarčių. R. Žylius dirbo I. Šimonytės patarėju atvirų duomenų, skaitmeninės transformacijos ir viešųjų pirkimų klausimais“, – pranešime cituojama Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnės pavaduotoja Violeta Turauskaitė.
Parlamentarė primena, kad, remiantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, R. Žylius baigęs eiti tas premjerės patarėjo pareigas, vienerius metus negalėjo dirbti įmonėje, kuriai buvo skirtas finansavimas.
„R. Žyliaus asmeninėje „Facebook“ paskyroje paskelbtas įrašas liudija, kad darbą tuometės premjerės I. Šimonytės komandoje jis baigė 2024 m. gruodžio mėnesį. Vadinasi, įsidarbindamas įmonėje „Palantir Technologies Lithuania“, R. Žylius nepaisė įstatyme įtvirtinto vienų metų termino“, – pažymėjo V. Turauskaitė.
ELTA primena, kad prieš kurį laiką portalas „Delfi“ paskelbė, kad praėjusią kadenciją premjerės I. Šimonytės patarėju dirbęs R. Žylius kuravo valstybės atvirų duomenų klausimus, o šiemet įsidarbino įmonėje, iš kurios už milijonus eurų buvo pirkta technologija valstybės duomenų ežero projektui.
Vienas iš klausimų, su kuriuo dirbo praėjusios kadencijos Vyriausybė, buvo Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema, paprasčiau vadinama valstybės duomenų ežeru.
Šiame „ežere“ kaupiami ir valdomi įvairūs valstybės duomenys, o projektas vystomas „Palantir Foundry“ programinės įrangos pagrindu.
Pastebima, kad duomenų ežero projektas ir bendradarbiavimas su „Palantir Technologies“ prasidėjo dirbant Sauliaus Skvernelio Vyriausybei, kuri už „Palantir Foundry“ technologijas sumokėjo 3 mln. eurų.
Projektą tęsė ir valdžią perėmęs konservatorių, laisviečių ir liberalų Ministrų kabinetas. Viešųjų duomenų agentūra 2024-ųjų rudenį pasirašė 42,2 mln. eurų sutartį su „Palantir Technologies Lithuania“ dėl licencijos nuomos iki 2031 m. pabaigos. Licencija buvo pratęsta ir 2021 m. lapkritį, tada už tai sumokėta virš 10 mln. eurų.
Gegužės mėnesį į sutartį su valstybe turinčią bendrovę įsidarbino R. Žylius, kuris valstybės duomenų ežero projektą paminėjo tarp savo nuveiktų darbų kadencijos pabaigą žyminčioje ataskaitoje.
Informaciją apie R. Žyliaus įsidarbinimą paskelbė feisbuko puslapis „Pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“, anonimiškai nagrinėjanti įvairius viešuosius pirkimus.
