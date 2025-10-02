Ž. Vaičiunas apie sąlygą tapti LSDP nariu: šiandien tai nėra nei pirmaeilis, nei antraeilis klausimas

„Dėl priežasčių, galbūt, sudėtinga būtų komentuoti, turbūt ten yra socialdemokratų partijos klausimas. Aš tiktai galiu patvirtinti, kad šiandien tai nėra nei pirmaeilis, nei antraeilis klausimas mano darbotvarkėje. Turime kitų klausimų, komandos formavimą, darbų planavimą“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė Ž. Vaičiūnas.
„Yra toks posakis: pagyvensime – pamatysime. Tai aš sakyčiau: padirbėsime – pamatysime. Tikrai toks pažadas buvo duotas, tai, manau, susidėliosime. Tai tikrai nėra šios dienos klausimas“, – pažymėjo jis.
Paklaustas, ar reikalavimas tapti partijos nariu nerodo, jog LSDP bendruomenė juo nepasitiki, Ž. Vaičiūnas tvirtino – patikimumą jis įrodys vykdydamas Vyriausybės programoje numatytus darbus.
„Natūralu, kadangi buvau deleguotas kitos partijos, bet nebuvau partijos narys, tai galbūt yra tam tikrų nepasitikėjimo momentų. Bet manau, kad svarbiausias dalykas įgaunant pasitikėjimą yra ne formali narystė partijoje, bet būtent programos įgyvendinimas, kuri, manau, yra pakankamai socialdemokratiška. Jeigu programą seksis įgyvendinti gerai – manau, kad tai geriausias atsakas, atsakant į pasitikėjimo-nepasitikėjimo dilemą“, – kalbėjo Ingos Ruginienės Vyriausybės narys.
Ž. Vaičiūnas: socialdemokratų interesas yra turėti savo atstovų ministerijos komandoje
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas tikisi per kelias savaites turėti viceministrų ir patarėjų komandą. Pasak jo, iki šiol su juo dirbusi komanda norėtų tęsti darbus, tačiau dėl pozicijų dar kalbamasi su Ž. Vaičiūną į ministrus delegavusiais socialdemokratais.
„Manau, tai yra savaičių klausimas, kuomet bus pilna komanda. Turiu visos buvusios komandos norą tęsti darbus. Natūralu, kad dar aptariame ir aptarsime šiuos klausimus su delegavusia partija – socialdemokratų partija, natūralu, kad yra jų interesas turėti tam tikrus savo atstovus komandoje“, – „Žinių radijui“ teigė Ž. Vaičiūnas.
„Mano tikslas yra, kad turėtume kompetentingą, ambicingą komandą, kuri padėtų įgyvendinti mūsų programą“, – akcentavo jis.
Rugsėjo pabaigoje viceministru Energetikos ministerijoje dirbantis Arnoldas Pikžirnis ir kanclerė Rasa Kiūdytė pasitraukė iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“.
Tiesa, A. Pikžirnis neatmetė, kad jei prireiktų, darbus Energetikos ministerijoje jis galėtų tęsti. Tačiau jis pabrėžė, kad jungtis prie kitos politinės partijos – nežada.
ELTA primena, kad Ž. Vaičiūnas į energetikos ministro postą ankstesnėje Vyriausybėje buvo deleguotas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, tačiau partijai nepriklausė.
Atsistatydinus Gintauto Palucko Ministrų kabinetui, viešai diskutuota, jog Ž. Vaičiūnas galėtų tęsti darbus ir I. Ruginienės Vyriausybėje – jo kandidatūrą rėmė Prezidentūra.
Vis tik, pagal pirminę koalicinę sutartį energetikos ministro portfelis buvo deleguotas „Nemuno aušrai“. Pastarajai nerandant tinkamų kandidatų į šias pareigas, LSDP ir „aušriečiai“ apsikeitė Kultūros ir Energetikos ministerijomis – vadovauti pastarajai socialdemokratai pasiūlė Ž. Vaičiūną.
I. Ruginienė pripažino, kad Ž. Vaičiūnui norint likti Vyriausybėje buvo iškelta sąlyga tapti partijos nariu. Pasak jos, Ž. Vaičiūnas neprieštaravo prisijungimui prie partijos.
Vis tik, ar toks pats reikalavimas bus taikomas ir kitiems nepartiniams ministrams – pavyzdžiui, šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui – Vyriausybės vadovė neatsakė.
