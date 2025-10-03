G. Nausėda vetavo BK pataisas, švelninančias piktnaudžiaujančių politikų atsakomybę

Kaip pranešė Prezidentūra, kodekso pataisos grąžinamos Seimui, siūlant įstatymą laikyti nepriimtu.
Išplatintame pranešime nurodoma, kad vieneriais metais sušvelninus BK įtvirtintas sankcijas dėl piktnaudžiavimo, nusikaltimas iš sunkaus taptų apysunkiu. Prezidentūros vertinimu, toks reguliavimas sukurtų papildomų teisinių pasekmių.
„Baudžiamojo kodekso pataisos Seime buvo priimtos neįvertinus galimų neigiamų pasekmių valstybės politinei sistemai, žmonių pasitikėjimui valdžios institucijomis. Nebuvo įvertinta, ar atsakomybės už piktnaudžiavimą švelninimas nesudarys prielaidų per švelnių bausmių skyrimui, nepagrįstam atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės taikymui, ar nekils neigiamų padarinių dėl sutrumpėjusių senaties, teistumo terminų (...)“, – nurodo Prezidentūra.
Be to, nurodo šalies vadovo atstovai, Seimas neįvertino, kokį poveikį BK pataisos turės šiuo metu vykstantiems baudžiamiesiems procesams „čekutininkų“ bylose.
„Prezidentas neigiamai vertina tai, kad piktnaudžiavimo nusikaltimo kategorijos pakeitimas iš sunkaus į apysunkį apribotų valstybės galimybes taikyti efektyvias piktnaudžiavimo išaiškinimo priemones“, – sakoma išplatintoje pozicijoje.
Taip pat kritikuojama tai, kad kartu su BK pataisomis nebuvo priimti Kriminalinės žvalgybos įstatymo pakeitimai – be jų būtų panaikinta galimybė atlikti kriminalinės žvalgybos tyrimą. Todėl, G. Nausėdos nuomone, BK pataisų įsigaliojimas „apsunkintų ikiteisminio tyrimo institucijų veiklą, sukurtų prielaidas nutraukti dabar taikomas kriminalinės žvalgybos priemones atskiruose ikiteisminiuose tyrimuose, turėtų neigiamų teisinių ir politinių padarinių“.
„Šalies vadovas primena, kad konstitucinė valstybės pareiga yra imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų užkirstas kelias korupcijai ir piktnaudžiavimui valdžia valstybės tarnyboje“, – pabrėžė Prezidentūra.
ELTA primena, kad rugsėjo pabaigoje Seimas priėmė nevienareikšmiškai vertinamas ir į „čekučių“ skandalą įsivėlusiems politikams palankias BK pataisas.
Įsigaliojus naujam reguliavimui, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, būtų baudžiamas bauda, areštu, arba laisvės atėmimu ne iki 5, o iki 4 metų.
Tuo metu už piktnaudžiavimą, kuris padarytas siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 6 metų.
Taip pat tokie nusikaltimai perkvalifikuoti iš sunkių į apysunkius.
Po Seimo sprendimo opozicinėms Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijoms atstovaujantys parlamentarai kreipėsi į prezidentą, prašydami vetuoti bausmes „čekutininkams“ švelninančias BK pataisas.
