I. Adomavičiaus interviu Lrytas pasakyti žodžiai apie Krymą sprogdina socialinius tinklus

I.Adomavičius, paklaustas, kieno yra Krymas, atsakė taip: „Čia – provokuojantys klausimai, tai net neikime prie šitų klausimų, nes čia mes net ne apie Kultūros ministeriją šnekame“.
Paprašytas patikslinti savo poziciją, negalėjo to padaryti: „Ne, nežaiskime tų žaidimų. Suprantate, reikia būti... Čia yra iki tol, kol yra riba sustoti. Ties čia reikia sustoti. Ties šitais klausimais“.
Tiesa, po interviu ministras paprašė į klausimą atsakyti dar kartą. Jo atsakymas buvo toks: „Tai yra okupuota Ukrainos teritorija, kuri dabar yra Rusijoje.“
Socialdemokratas, Seimo narys Ruslanas Baranovas savo feisbuko paskyroje buvo griežtas.
„Biudžeto priėmimas tikrai labai svarbu, kaip ir stabili kita Vyriausybė, bet kažkur turi būti ribos. Šitas klausimas žmogui yra provokuojantis tik vienu atveju. Ministras privalo trauktis, arba būti patrauktas“, – nurodė R.Baranovas.
Ekspremjerė Ingrida Šimonytė, reaguodama į ministro atsakymus, priminė ir ketvirtadienį pasirodžiusią žinią, kad Kultūros ministerijos spaudos centre dingo Ukrainos vėliava. Po kilusių klausimų vėliava buvo grąžinta. Esą ją reikėjo tiesiog nuvalyti.
„Ukrainos vėliava skalbykloj, sakote? Pirmas vizitas – į Ukrainą, sakote? Gal ir nenuostabu, kad ši Vyriausybė atsisako tarptautinės teisės žinovų. Iš proletkulto atstovo ištarų vis dar laisvai spaudai“, – pasidalijusi interviu citata prirašė I.Šimonytė.
„Dabar, kai kas nors paskambins iš Kultūros ministerijos, reikės klausti „чей Крым?“? Mieli patriotiški ir demokratiški kolegos Kultūros ministerijoje, neišeis tiesiog laukti, kol kažkas šitą gėdą nuo ministerijos nuims. Buvau valstybės tarnyboje 12 metų, mačiau visokių politikų, žinau, kad tai jūs laikot valstybės institucijų karkasą. Visada savigarba ir švari sąžinė svarbiau už viršininko malonę. Nekolaboruokit“, – netrukus dar paragino konservatorė.
Poziciją paskelbė ir buvęs kultūros ministras, liberalas Simonas Kairys.
„Jei Žemaitaičio ministras nesugeba atsakyt į klausimą, kam priklauso Krymas – nėra normalu. Simboliška, prezidentas vakar gavo įtakingiausio šalies politiko apdovanojimą. Bet ta įtaka rūpinasi įpiešęs patarėjas ir Žemaitaičio ministro klausimo išsprendimui prezidentas įtakos neturi. Tai nėra normalu“, – rašė S.Kairys.
„Pirma darbo savaitė, o jau: 1. Nuimtos Ukrainos vėliavos. 2. „Prisijungta“ prie protesto prieš save. 3. Susimauta su elementariu klausimu „kieno Krymas?“. Naujoji politinė kultūra liejasi per kraštus, tokio pajėgumo Vyriausybės dar tikrai nebuvo. Dabar laikas prezidentui įrodyti, kad įtakingiausio politiko statulėlė nepavėlavo ir nesuklydo su adresatu. Toks pripažinimas – ne karūna, o atsakomybė neleisti pakeisti valstybės kurso“, – feisbuke paskelbė buvusi Seimo pirmininkė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Pasisakė ir konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė.
„Nuimtos Ukrainos vėliavos. Komentarai ūžia – duokit dirbt! Nereik Ukrainos vėliavos, reik daugiau Vyčio! Klausimas: kieno Krymas? Tik neklausinėkite ministro provokuojamų klausimų! Pvz tokių: kas kaltas dėl karo Ukrainoje? Partijos vadas tovariščius jau grąsina „Čiurlionkės“ kolektyvui. Dėdės ateis ir išsiaiškins, kas liepė eiti į mitingus.
Kertam, kada ateis užsienio agentų įstatymas į Seimo salę? Tai nebe tik apie kultūrą. Tai apie mūsų Valstybę ir jos demokratinę kryptį. Mieli socialdemokratai, nustokite apsimesti, kad partneriai molodec. Nustokite ignoruotu pavojų, ypač kai jau esame hibridiniame kare“, – ragino politikė.
Trumpą reakciją brūkštelėjo ir konservatorius Arūnas Valinskas: „Čia jau nebe iki protesto, o iki Maidano traukia, su Nausėda Janukovyčiaus vaidmeny.“
Į ministro žodžius sureagavo ir apžvalgininkas Marius Laurinavičius.
„Girdėjote, kad Ukrainos vėliavas kremlinžemaitaičių ignoto užgrobtoje ministerijoje buvo prireikę išvalyti? Yra ir kai kas rimtesnio... „Kieno Krymas?“, pasirodo, yra provokuojantis klausimas, į kurį kremlinžemaitaičių ignotui atsakymą rasti iš pirmo karto nepavyksta“, – stebėjosi jis.
„Kultūros ministras atsiskleidžia. Paprasti klausimai, į kuriuos jis neranda atsakymų. Tokia ir yra ta visa kompanija. Ne už Lietuvą, bet prieš ją“, – nurodė konservatorius Dainoras Lukas.
