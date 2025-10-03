Prezidentas G.Nausėda tą vakarą buvo paskelbtas įtakingiausiu Lietuvos politiku.
Tuo metu įtakingiausiu visuomenininku paskelbtas Andrius Tapinas ketvirtadienį savo feisbuke pasidalino vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas, kaip rašė pats A.Tapinas, F.Jansono spektaklis.
„Delfi“ Įtakingiausių rinkimuose buvau išrinktas Įtakingiausiu visuomenininku, nors dar tikrai nesu toks iškilus kaip Čiurlionis.
Savo kalboje sudėliojau kelis akcentus, kur norėčiau panaudoti tą vadinamą įtaką – nuo Vilniaus Žalgirio futbolo klubo iki rudmarškinių šutvės paimtų politinių įkaitų išlaisvinimo.
Bet labiausiai norėjau pabrėžti, kad šiuo metu tūkstantį kartų daugiau įtakos ir svarbos turi mūsų kultūros žmonės, kurie kovoja už mus visus ir turime, kiek galėdami jiems padėti.
Tačiau mano kalba visiškai neprilygo Nausėdos vyr. patarėjo Jansono benefisui. Tiesioginiame eteryje valstybės vadovo vardu atsiimti apdovanojimą būnant tokios būklės, kad nebegali apversti liežuvio yra vienas stipriausių mano matytų performansų“, – rašė A.Tapinas.
Visuomenininkas atkreipė dėmesį, kad apdovanojimai vyko tiesiogiai, o F.Jansono kalbą tą vakarą salėje stebėjo ir premjerė Inga Ruginienė, ir partijų pirmininkai, žymiausi visuomenininkai, menininkai, sportininkai, verslininkai ir tarnautojai.
„Gitanas Nausėda yra išrenkamas Įtakingiausiu Lietuvos politiku. Ir valstybės vadovo vardu – pabrėžiu, Lietuvos Respublikos Prezidento vardu – atsiimti apdovanojimo į sceną lipa jo vyr. patarėjas Frederikas Jansonas. O toliau jau palieku žiūrėti jums“, – rašė A.Tapinas.
Vėliau komentaruose A.Tapinas dar užsiminė, kad F.Jansonas atsitrenkė į stiklinę sieną.
„Žiūrint atrodė gataveckas. Dar teko garbė pažiūrėti antrą dalį, kai po visko Prezidento dešinioji ranka du kartus bandė išeiti pro stiklinę sieną, gal dar būtų bandęs, bet jau padėjo išeiti pro duris“, – rašė A.Tapinas.
Laukia prezidento reakcijos
Liberalų sąjūdžio parlamentaras Simonas Kairys teigė laukiantis prezidento žodžio, nes situacija nėra normali.
„Girtam lipt ant scenos atsiimti apdovanojimą, kuris skirtas prezidentui, nėra normalu. Lauksime prezidento žodžio, kaip įvertins šį įvykį.
Jei Žemaitaičio ministras nesugeba atsakyt į klausimą, kam priklauso Krymas – nėra normalu.
Simboliška, prezidentas vakar gavo įtakingiausio šalies politiko apdovanojimą. Bet ta įtaka rūpinasi įpiešęs patarėjas ir Žemaitaičio ministro klausimo išsprendimui prezidentas įtakos neturi.
Tai nėra normalu“, – savo feisbuko paskyroje rašė S.Kairys.
Geriausias simbolis
Tuo metu šia F.Jansono kalba taip pat pasidalinęs politikos apžvalgininkas Marius Laurinavičius savo feisbuke rašė, kad geresnio simbolio tam, kas šiuo metu vyksta Lietuvoje, net tyčia nesugalvotum.
„Tiek apie „įtakingiausią politiką“ aš, tiek ir apie apdovanojimo atsiėmimo „meninę išraišką“, – rašė jis.
Sureagavo ir pats
Netrukus šią situaciją naujienų portalui Lrytas paaiškino ir pats F.Jansonas.
„Pripažįstu, tai nebuvo geriausia mano gyvenime pasakyta kalba. Nuovargis ir asmeninės savijautos neįsivertinimas sutikus dalyvauti renginyje buvo mano klaida. Tačiau viešai aptarinėti asmeninius dalykus neturiu nei pareigos, nei noro“, – teigė F.Jansonas.
