Po I. Adomavičiaus atsakymo dėl Krymo neapsikentė ir savi: „socdemas“ ragina trauktis

Socialdemokratas, Seimo narys Ruslanas Baranovas savo feisbuko paskyroje buvo griežtas.
„Biudžeto priėmimas tikrai labai svarbu, kaip ir stabili kita Vyriausybė, bet kažkur turi būti ribos. Šitas klausimas žmogui yra provokuojantis tik vienu atveju.
Ministras privalo trauktis, arba būti patrauktas“, – nurodė R.Baranovas.
Penktadienį portalo Lrytas paskelbtas pirmasis I.Adomavičiaus interviu sukėlė didelį ažiotažą.
Visuomenėje ypač plačiai nuskambėjo jo atsakymai apie Ukrainą ir Krymą.
Paprašytas konkrečiai atsakyti į klausimą, koks jo požiūris į Ukrainą I.Adomavičius leidosi į ilgą polemiką, o netrukus paklaustas, kas jam būtų Ukrainos pergalė pasakė: „Kas būtų Ukrainos pergalė? Čia toks atsakymas... Labai sunkus klausimas. Iš tikrųjų. Šiandien dienos kontekste tai – labai sunkus klausimas.“
Paprašytas tiksliai atsakyti, kas jam yra Ukrainos pergalė, jis nepateikė aiškaus atsakymo.
Netrukus jis preiškė, kad „toks klausimas ne man turi būti adresuojamas“.
I.Adomavičiui sunkiai sekėsi atsakyti ir į klausimą, kieno Krymas.
