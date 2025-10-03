Po I. Adomavičiaus atsakymo dėl Krymo – R. Žemaitaičio reakcija: „Gali brangiai kainuoti“

„Jis paskui paaiškino, ką norėjo pasakyti, pasakė imperatyviai, kad priklauso Ukrainai, bet būnant ministru ir Vyriausybės kabineto nariu, manau, kad galėjo iš karto labai griežtai pasakyti. Nors realiai mes puikiai suprantame, kad Krymas tik de jure priklauso Ukrainai, o de facto jau seniai nebėra Ukrainos dalimi, jau vienuolika metų, kai yra okupuotas ir perimtas.
Manau, kad jeigu būtų plačiau paaiškinęs, laidoje, gyvai, tai gal būtų visai kitaip skambėjęs šis atsakymas“, – įsitikinęs R.Žemaitaitis.
Nors dalis opozicijos politikų ir net vienas socialdemokratas Ruslanas Baranovas paragino I.Adomavičių trauktis iš kultūros ministro pareigų, R.Žemaitaitis teigė, kad tokie raginimai – natūralus dalykas.
„Tas pats socialdemokratas kažkada ir dėl manęs piktinosi, kai aš pasakiau, kad Ukrainoje yra didelė korupcija ir dėl pačios korupcijos Ukraina negali realiai žengti į priekį, kol nėra susitvarkymo. Tai buvo tas pats, kolega turi savo tvirtą poziciją.
Aš neinu ir nereiškiu savo pozicijos, ką aš galvoju apie kokią nors socialinės apsaugos ministrę ar dar kažką, kadangi aš esu koalicijos narys, ir koalicijos nariai, jeigu kyla klausimų, mes aiškinamės viduje.
Gal tai yra kažkoks naujas žanras. Jeigu tai bus naujas žanras, tada man bus daug lengviau komentuoti apie vieną ar kitą socialdemokratų ministrą“, – aiškino „aušriečių“ lyderis.
Paklaustas, ar nejaučia nerimo, kad po tokių ministro pareiškimų šleifas krenta ir visai „Nemuno aušros“ partijai, R.Žemaitaitis tikino nematantis jokios problemos.
„Lygiai taip pat Krikščioniškų šeimų-Lenkų sąjunga dalyvauja (valdančiojoje koalicijoje, – Lrytas), ir buvo lygiai taip pat kaltinama tais pačiais naratyvais, žurnalistai tyčia užsakytomis temomis ir straipsniais darė publikacijas 2023 ir 2024 metais, bet visuomenė puikiai supranta, ką mes aiškiname ir kad rodome taip, kaip yra“, – argumentavo Seimo narys.
Visgi, R.Žemaitaitis pripažino, kad šis I.Adomavičiaus pareiškimas jam pačiam politiškai gali kainuoti.
„Politiškai Ignui tikrai yra sudėtinga, sunku jam dabar bus, nes toks lapsus linguae (netyčinis kalbos apsirikimas, – Lrytas) ir platesnis nepaaiškinimas jam pačiam politiškai labai brangiai gali kainuoti“, – įvertino R.Žemaitaitis.
Klausimų dėl požiūrio į karą Ukrainoje ir Krymą I.Adomavičius sulaukė naujienų portalo Lrytas interviu metu.
I.Adomavičius, paklaustas, kieno yra Krymas, atsakė taip: „Čia – provokuojantys klausimai, tai net neikime prie šitų klausimų, nes čia mes net ne apie Kultūros ministeriją šnekame“.
Paprašytas patikslinti savo poziciją, negalėjo to padaryti: Ne, nežaiskime tų žaidimų. Suprantate, reikia būti... Čia yra iki tol, kol yra riba sustoti. Ties čia reikia sustoti. Ties šitais klausimais“.
Tiesa, po interviu ministras paprašė į klausimą atsakyti dar kartą. Jo atsakymas buvo toks: „Tai yra okupuota Ukrainos teritorija, kuri dabar yra Rusijoje.“
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraIgnotas Adomavičius
Rodyti daugiau žymių