Skelbia, kur šiemet suspindės pagrindinė Kauno Kalėdų eglė

Šiais metais pagrindinė Kauno Kalėdų eglė bus natūrali, mažiausiai 15-os metrų aukščio žaliaskarė.
Pagrindinės eglės įžiebimas numatomas lapkričio 22 d.
Primename, kad nuo pirmadienio aikštė bus uždaryta daugiau nei mėnesiui. Transporto priemonėms laikinai keisis eismo tvarka, o pėstieji galės naudotis specialiais praėjimais pakraščiuose.
Didžiąją dalį darbų planuojama užbaigti iki pasiruošimo starto Kalėdoms.
Primename, kad pernai kauniečius Vienybės aikštėje taip pat džiugino natūrali žaliaskarė. Net 18 metrų aukščio eglė į miesto centrą atvyko iš Debesų gatvės Šilainiuose. Ją miestui padovanojo kauniečiai.
