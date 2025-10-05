Visoje Lietuvoje skamba Čiurlionio „Jūra“: streikas pasiekė kulminaciją, VU kiemelyje – banguojanti minia

Įvairiausiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose ir net užsienyje susibūrę kultūros atstovai bei juos palaikantys žmonės plakatais ir kitokiomis protesto formomis nuo sekmadienio ryto pradėjo įspėjamuosius streikus.
Prie streiko prisijungę menininkai įvairiose Lietuvos vietose 14 valandą kviečia kartu klausytis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninės poemos „Jūra“.
O kiek po 13 valandos sostinėje Gedimino prospektu, nuo Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, pajudėjo studentų eisena. Jai nesutrukdė net pliaupiantis lietus. Studentų rankose – ne tik skėčiai, bet ir plakatai, muzikos instrumentai.
„Lietus pilietiškumo netirpdo!“ – užlipusi ant scenos tarė viena šio renginio organizatorių.
„Šiandien mes žygiuosime per Vilniaus širdį tam, kad kultūros ir visos Lietuvos kvėpavimas nebūtų užgniaužtas, kad ir kaip kai kas stipriai tai dabar nori padaryti. Mes šiandien žygiuojame tam, kad mūsų balsas būtų išgirstas per visą Lietuvą. Ir mes, įsikinkę savo jaunatvišką maksimalizmą ir nesusitaikymą su nesąmonėmis, kalbėsime taip ilgai, taip garsiai, kol jie neturės jokios kitos galimybės, kaip kad mus išgirsti. Ir jūs labai gerai žinote, ką jie turi išgirsti: Lietuvos kultūra negali būti atiduota į „Nemuno aušros“ rankas!“ – pareiškė ji.
Prieš 14 val. minia pasiekė Katedros aikštę, kur skandavo „Gėda Nausėda!“.
Ten taip pat buvo perskaitytas manifestas, kurio žinutė – kultūra be „Nemuno aušros.“
Studentai žygiavo iki pat Vilniaus universiteto didžiojo kiemo. Čia susirinko tiek žmonių, kad visi sunkiai ir telpa. Vyksta Čiurlionio „Jūros“ įrašo transliacija, papildyta vaizdais iš tuo metu vykstančių akcijų visoje Lietuvoje ir LVSO bei Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre orkestrų atliekamų koncertų.
Lietuvos valstybiniam simfoniniam orkestrui diriguoja Gintaras Rinkevičius, LNOBT simfoniniam orkestrui diriguoja Ričardas Šumila. Kūrinio galima klausytis ir pačiose koncertų salėse, jos – atviros.
Pagrindinis streiko šūkis – „Tai gali būti paskutinis kartas“. Kultūros bendruomenė viliasi, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai reikia streikuoti ir reikalauti pagarbos.
Ministras I.Adomavičius penktadienį pranešė, jog traukiasi iš pareigų. Tai jį paskatino padaryti premjerė Inga Ruginienė. Jos kantrybės taurę perpildė ministro negebėjimas interviu portalui Lrytas atsakyti, kam priklauso Krymas.
Penktadienį prezidentas pasirašė ministro atsistatydinimo prašymą.
