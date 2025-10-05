Visa Lietuva kyla dėl Kultūros ministerijos: pasirodė ir I. Adomavičius – ėjo pasimelsti už protestuotojus

„Įspėjamasis streikas vyks. Mūsų pozicija nesikeičia, kol negausime garantijų, kad „Nemuno aušra“ bus patraukta nuo Kultūros ministerijos“, – akcentuoja įspėjamojo streiko organizatoriai.
Prie streiko prisijungę menininkai įvairiose Lietuvos vietose 14 valandą kviečia kartu klausytis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninės poemos „Jūra“.
Įspėjamojo streiko akcijos organizuojamos visoje šalyje – tiek šalies didmiesčiuose, tiek ir mažuose miesteliuose.
Skelbiama, kad pagrindinis streiko šūkis – „Tai gali būti paskutinis kartas“. Kultūros bendruomenė viliasi, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai reikia streikuoti ir reikalauti pagarbos.
