Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Visa Lietuva kyla dėl Kultūros ministerijos: pasirodė ir I. Adomavičius – ėjo pasimelsti už protestuotojus

2025 m. spalio 5 d. 11:01
Tiesiogiai
Nepaisant „aušriečių“ kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus atsistatydinimo, šalies menininkai sekmadienį rengia įspėjamąjį streiką, kurio pagrindinis tikslas – atskirti Kultūros ministeriją nuo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamos „Nemuno aušros“.
Daugiau nuotraukų (7)
„Įspėjamasis streikas vyks. Mūsų pozicija nesikeičia, kol negausime garantijų, kad „Nemuno aušra“ bus patraukta nuo Kultūros ministerijos“, – akcentuoja įspėjamojo streiko organizatoriai.
Prie streiko prisijungę menininkai įvairiose Lietuvos vietose 14 valandą kviečia kartu klausytis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninės poemos „Jūra“.
Įspėjamojo streiko akcijos organizuojamos visoje šalyje – tiek šalies didmiesčiuose, tiek ir mažuose miesteliuose.
Skelbiama, kad pagrindinis streiko šūkis – „Tai gali būti paskutinis kartas“. Kultūros bendruomenė viliasi, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai reikia streikuoti ir reikalauti pagarbos.
Protesto eigą visoje Lietuvoje kviečiame stebėti naujienų portale Lrytas.
ProtestasIgnotas AdomavičiusKultūra
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.