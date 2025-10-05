A. Mamontovas kreipėsi į prezidentą ir „socdemus“, o R. Žemaitaičiui pareiškė: jūs neišlipate iš prorusiško šiukšlyno

Jis ragino prezidentą ir valdančiuosius pasielgti teisingai, o R.Žemaitaičiui skyrė žodžius, kuriuose pabrėžė, kad jis nėra šalies elitas, dėl to esą taip ir pyksta ant tų, kurie jam priklauso.
„Noriu kreiptis į kelis asmenis. Visų pirma, Jo Ekscelencija, prezidente Gitanai Nausėda. Čia yra antra jūsų kadencija. Jums nebereikia kovoti dėl balsų, jums nebereikia bandyti įtikti kažkokioms žmonių grupėms. Nebent jūs esate kažkaip priklausomas nuo jų. Jums net nebereikia nieko įrodinėti.
Ir mes iš jūsų laukiame tvirtų, ryžtingų sprendimų. Daug kas abejoja jūsų gebėjimu juos priimti. Bet jūs vis dar turite šansą pasielgti teisingai, neleisti populistams valdyti mūsų valstybės“, – taip savo pasisakymą pradėjo A.Mamontovas.
Tuomet jis kreipėsi į I.Ruginienę ir socialdemokratus.
„Lygiai tą patį noriu adresuoti ir valdančiajai partijai, socialdemokratams, jų lyderiams, premjerei. Jūsų kadencija prasidėjo nuo nelabai gražaus, atviro melo, kai jūs sakėte, kad vienas žmogus bus premjeras, staiga atsirado kitas, dabar jau – trečias. Jūs vis dar turite galimybę pasitaisyti, pasielgti teisingai, neleisti populistams valdyti mūsų valstybės.
Kaip jūs norite, kad mes jus prisimintume? Ar kaip bejėgius žmones, kurie su skaudančia širdimi priiminėja nelabai protingus sprendimus? Ar norite, kad prisimintume kaip bent kartą pasielgusius teisingai?“ – klausė atlikėjas.
Galiausiai A.Mamontovas ką pasakyti turėjo ir R.Žemaitaičiui bei jo vadovaujamai partijai.
„Remigijau Žemaitaiti, jūs nuolat bandote supriešinti Lietuvos žmones, jūs bandote supriešinti taip vadinamus paprastus žmones su taip vadinamu Vilniaus elitu. Tai aš noriu priminti, kad elitas reiškia savo srities lyderiai. Elitas yra ir kultūrinis, ir politinis, ir ekonominis – įvairiausias elitas.
Noriu priminti, kad elitas yra ne tik Vilniuje. Elitas yra visoje Lietuvoje. Elitas yra kiekviename mažiausiame kaimelyje, miestelyje, visuose Lietuvos miestuose – kiekviename kampelyje yra žmonės, kurie yra elitas, geriausi savo srityje. Kodėl jūs norite mus visus supriešinti?
Aš įžvelgiu vieną priežastį. Galbūt dėl to, kad jūs pats nesate politikos elite? Panašu, kad kol kas jums tai negresia, nes jūs niekaip neišlipate iš prorusiško šiukšlyno. Skleidžiate antisemitinius pasisakymus, sąmokslo teorijas. Tai neveda į elitą. Jūs jame negalite būti. Jūs neturite tam savybių.
Dėl to jūs esate piktas ant tų žmonių, kurie yra geresni už jus, ir, naudodamasis savo rinkėjais, nusivylusiais žmonėmis, manipuliuojate jų jausmais ir stengiatės keršyti. Priminsiu, kad yra toks posakis: jeigu užpūsite kitų žmonių žvakes, jūsų žvakė nepradės degti ryškiau“, – kalbėjo jis.
Atlikėjas atkreipė dėmesį, kad ši protesto banga yra tokia stipri, nes politikai atsitrenkė būtent į kultūros žmonių sieną.
„Kultūros žmonės, ypatingai tie, kurie užsiima kūryba, menininkai, jie žino, kaip sukurti iliuziją, kaip prisibelsti į žmonių jausmus, kaip sukelti tam tikras emocijas. Būtent menininkai geriausiai mato jūsų kuriamas iliuzijas ir jūsų manipuliacijas. Jus, Žemaitaiti, matome kiaurai. Matome tai, kas jūs esate“, – tvirtino A.Mamontovas.
Iš minios pasigirdo šūksnis: „Šiukšlė!“
„Mes ryškiai matome tai, kas jūs esate. Jūs įsivaizduojate, kad su savo gudria šypsenėle mus kažkaip apgaunate, vedžiojate už nosies. Visi Lietuvos žmonės mato, kas jūs esate“, – tęsė A.Mamontovas.
„Ir dėl to aš noriu dar kartą kreiptis į prezidentą, premjerę, į valdančiuosius, visas partijas, Lietuvos žmones, kuriems mes patikėjome valdyti mūsų valstybę – atsimerkite. Jūs gi tikrai matote, kas yra „Nemuno aušra“. Jūs matote, kas yra R.Žemaitaitis. Jūs aiškiai matote, kas tai yra. Kodėl jūs pasirenkate jį? Tikrai nėra pasirinkimo? Galbūt jis turi kažkokį video apie jus su šokiais pirtelėje?
Jeigu jis ar „Nemuno aušra“ turi virvutes, už kurių jus tampo, pamirksėkite, duokite ženklą, kad jūs esate pavojuje. Kokia kita yra priežastis, kad jūs negalite patikėti mūsų valstybės vairo žmonėms, kurie elgiasi pagal teisingumo principus?
Pasielkite teisingai“, – paragino atlikėjas.
ProtestasKultūros ministerijaNemuno aušra
