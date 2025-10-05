I. Adomavičius pateikė pasiūlymą A. Mamontovui: jei jis nori pasiskelbti ypatinguoju karaliumi, tegu skiria savo pinigus

„Buvau pats Rokiškyje, teko apsilankyti viename iš protestų. Paklausiau „Jūrą“, pažiūrėjau gražų šokį, mačiau kultūrininkus, bet kartu mačiau ir Rokiškio politikus. Čia kažkokia mišrainė. Ne kultūros protestas, o politikos-kultūros. Atsijokime, sumažinkime garą ir pradėkime kiekvienas galvoti apie savo darbo barą“, – Eltai teigė I.Adomavičius.
Visgi, kultūros bendruomenė aiškiai ir kategoriškai sako, kad nesusitaikys, jei Kultūros ministerija net po I.Adomavičiaus atsistatydinimo liks „Nemuno aušrai“. Protestų organizatorių teigimu, kultūros bendruomenė yra pasiruošusi boikotuoti tiek „aušriečių“ paskirtą naują ministrą, tiek visus politikus, kurie tokį sprendimą palaikytų.
Ar tokie pareikšimai bei sekmadienį tūkstančius žmonių pritraukę renginiai yra pakankamas ženklas patiems „aušriečiams“ atsitraukti, I.Adomavičius aiškiai neatsako. Jis vis dar įsitikinęs, kad galėjo konstruktyviai dirbti ir pats.
„Aš, kaip buvęs kultūros ministras, tikrai mačiau, kad galiu padėti ir pagelbėti“, – sakė jis.
Pasiūlė A.Mamontovui steigti savo ministeriją
I.Adomavičius nesureikšmino sekmadienį skambėjusių iškilių Lietuvos kūrėjų raginimų atsitraukti nuo idėjos palikti Kultūros ministeriją „aušriečiams“. Sekmadienį vykstant kultūros bendruomenės įspėjamajam streikui, atlikėjas Andrius Mamontovas prašė šalies vadovų priimti teisingus sprendimus, o „Nemuno aušros“ lyderį kaltino visuomenės skaldymu.
„Atsimerkite. Jūs gi tikrai matote, kas yra „Nemuno aušra“, jūs matote kas yra Remigijus Žemaitaitis“, – Vilniaus universiteto didžiajame kieme susirinkusiems bendraminčiams sakė A.Mamontovas, kreipdamasis į valstybės vadovus.
Visgi, I.Adomavičiaus teigimu, skaldo ne „Nemuno aušra“, o pats A. Mamontovas. Todėl, tęsė jis, situaciją nepatenkinti kultūros elito atstovai galėtų įsteigi savo ministeriją.
„Tegu susirenka karalių gildija ir išsirenka savo ministeriją. Čia visų Lietuvos žmonių ministerija. Ne vieno Mamontovo ar kelių papildomų žmonių. Nors ir gerbiu jų meną“, – sakė I.Adomavičius.
„Mes esame demokratijoje. Nebėra, kad aš lyderis, aš grafas (...). Nėra Mamontovo Kultūros ministerija. Jei jis nori save pasiskelbti ypatinguoju karaliumi, tegu skiria savo pinigus ir kuria savo ministeriją“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyksta įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“. Nors įstaigos ir kolektyvai visoje šalyje streikuoja organizuodami įvairius renginius, akciją vienijantis simbolis – 14 valandą skambėjusi kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“.
Įspėjamasis streikas vyksta nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Šalies vadovui Gitanui Nausėdai paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 76 tūkst. žmonių.
Be to, dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.
