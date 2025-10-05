Orai
2025 m. spalio 5 d. 07:11
Karalių lobio skandalas palietė ir istorikus: „Negalėjome meluoti“
2025 m. spalio 5 d. 07:11
Lrytas Premium nariams
Lietuvos Ryto Tyrimas
Vytauto Didžiojo bei kitas istorines mįsles pasirengę įminti ir žymūs mokslininkai, kurie jau anksčiau siekė ištirti Vilniaus katedrą, bet susidūrė su kliūtimis. Jie atskleidė, kas tam sutrukdė.
Vytautas Didysis
LDK valdovų rūmai
