Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

Karalių lobio skandalas palietė ir istorikus: „Negalėjome meluoti“

2025 m. spalio 5 d. 07:11
Lrytas Premium nariams
Lietuvos Ryto Tyrimas
Vytauto Didžiojo bei kitas istorines mįsles pasirengę įminti ir žymūs mokslininkai, kurie jau anksčiau siekė ištirti Vilniaus katedrą, bet susidūrė su kliūtimis. Jie atskleidė, kas tam sutrukdė. 
Daugiau nuotraukų (8)
Vytautas DidysisLDK valdovų rūmaiLrytas Premium
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.