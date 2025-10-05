Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos diena

Pirmasis I. Ruginienės vizitas į Ukrainą: dar kartą patvirtins nuoseklią Lietuvos paramą

2025 m. spalio 5 d. 12:50
Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė
Naujoji premjerė Inga Ruginienė pirmuoju vizitu sekmadienį išvyksta į Ukrainą. Vizito metu ministrė pirmininkė ketina susitikti ne tik su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, bet ir su kitais aukščiausiais šios šalies pareigūnais.
„Premjerė vyksta į Ukrainą dar kartą patvirtinti, kad Lietuva, nepaisant pokyčių vykdomojoje valdžioje, išlieka nuosekliai remianti Ukrainą. Lietuva solidarizuojasi su ukrainiečių kova ir užtikrins visokeriopą paramą nuo Rusijos agresijos besiginančiai šaliai“, – Eltai teigė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
„Vizito metu planuojami susitikimai su aukščiausiais Ukrainos pareigūnais – prezidentu Volodymyru Zelenskiu, premjere Julija Svyrydenko ir Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančuku“, – informavo jis.
Anot ministrės pirmininkės patarėjo, šio vizito tikslas – ne tik parodyti solidarumą, bet ir pasisemti Ukrainos patirties, kuri gali būti svarbi Lietuvai.
ELTA primena, kad Seime praėjusią savaitę prisiekė I.Ruginienės vadovaujami ministrai. 20-ąją Vyriausybę suformavo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
Iš premjero pareigų atsistatydinęs socialdemokratas Gintautas Paluckas, pernai vos pradėjęs darbą, pirmuoju vizitu taip pat vyko į Ukrainą.
