Prasidedant pratyboms, Lietuvos kariuomenė įspėja apie karinės technikos kolonų judėjimą

Tarptautinės pratybos „Geležinis vilkas 2025-II“ vyks spalio 6 – 18 d., Lietuvos kariuomenės Generolo Silvestro Žukausko poligone bei kitose Švenčionių, Jonavos, Ukmergės, Kaišiadorių, Elektrėnų, Vilniaus ir Molėtų rajono vietose.
Pratybose dalyvaus apie 3000 Lietuvos ir sąjungininkų karių iš Belgijos, Čekijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Norvegijos, Kroatijos bei Vokietijos, bus naudojama apie 650 karinės technikos vienetų – tankai, pėstininkų kovos mašinos, savaeigiai artilerijos pabūklai, šarvuoti transporteriai.
Informuojame gyventojus, kad spalio 6, 8 ir 17, 18 d. pratybų rajonuose, ypač tarp Jonavos, Ukmergės, Elektrėnų, Molėtų ir Pabradės miestų, numatomas karinės technikos kolonų judėjimas.
Pratybų metu kariai vykdys puolimo ir gynybos operacijas, pagal pratybų sumanymą bus naudojama pirotechnika ir imitaciniai šaudmenys. Nors pratybos vyks intensyviai, jos neturėtų trikdyti kasdienės gyventojų veiklos. Pratybos „Geležinis vilkas“ organizuojamas du kartus per metus, jomis siekiama užtikrinti Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ ir bei sąjungininkų sąveiką.
Tą pačią dieną, spalio 6-ąją, Šiauliuose prasidės Lietuvos kariuomenės Karo komendantūrų valdybos pratybos „Perkūno bastionas 2025“. Šios pratybos yra „Perkūno griausmo 2025“ pratybų serijos dalis ir yra skirtos Lietuvos kariuomenės komendantinių vienetų rengimui.
Pratybų veiksmai koncentruosis centrinėje miesto dalyje – Aušros alėjoje, Šiaulių miesto savivaldybės pastate, šalia Birutės vandenvietės bei gretimose teritorijose. Taip pat spalio 10 d. ir 11 d. naktimis bus įvesta mokomoji komendanto valanda, gali vykti civilių asmenų tikrinimas, kurį atliks oficialūs viešosios tvarkos ir karo policijos pareigūnai, tikrinimo metu gali būti tikslinama gyventojo tapatybė ar kiti būtini duomenys.
Įtakos įprastai gyventojų veiklai tai neturės, jokių papildomų veiksmų gyventojai dėl šių pratybų imtis neturi.
Informuojame gyventojus, kad šiomis dienomis Šiaulių miesto centre bus galima sutikti patruliuojančius karius, judantį karinį transportą, centrinėje miesto dalyje bus įrengtos kontrmobilumo priemonės. Gyventojai raginami išlikti ramūs, laikytis viešosios tvarkos ir sekti informaciją apie eismo ir judėjimo apribojimus pratybų metu.
Mokymai „Perkūno Bastionas 2025“ truks iki spalio 12 dienos, tai – dalis rugsėjo – spalio mėnesiais Lietuvoje vykstančių intensyvių karinių pratybų, kuriose iš viso dalyvauja apie 17 tūkstančių Lietuvos ir sąjungininkų karių.