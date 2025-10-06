Gitanas Nausėda pakvietė popiežių Leoną XIV atvykti į Lietuvą

„Tai bus neeiliniai metai Lietuvai. Pirmininkaudami Europos Sąjungos Tarybai minėsime reikšmingas sukaktis – Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių šimtmetį, Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo šimtmetį, palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio mirties šimtmetį. Jūsų, Šventasis Tėve, vizitas į mūsų katalikišką šalį būtų didelė dovana ir pastiprinimas“, – pranešime cituojamas valstybės vadovas.
Susitikimo metu prezidentas taip pat dėkojo popiežiui už jo raginimus sustabdyti agresiją prieš Ukrainą bei pastangas sugrąžinti namo neteisėtai deportuotus Ukrainos vaikus ir paramą karo aukoms.
ELTA primena, kad G. Nausėda su darbo vizitu lankosi Italijoje ir Vatikane. Vizito metu Lietuvos vadovas susitiko su Italijos prezidentu Sergio Mattarella, su kuriuo aptarė dvišalius santykius, Europos gynybos stiprinimą bei paramą Ukrainai.
Šeštadienį prezidentas lankėsi Baryje, kur Šv. Mikalojaus bazilikoje pagerbė Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Bonos Sforcos atminimą jos palaidojimo vietoje, susitiko su Apulijos regiono, Bario savivaldybės ir Bario pilies muziejaus atstovais.
Sekmadienį šalies vadovas kartu su S. Mattarella Italijos Prezidento rūmuose taip pat dalyvavo inauguraciniame Lietuvos kultūros Italijoje programos koncerte, skirtame M. K. Čiurlionio 150-osioms metinėms.