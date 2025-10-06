Iš I. Ruginienės patarėjo – žinia dėl ministerijų mainų

„Šiuo metu apie mainus nėra kalbama“, – raštu atsiųstuose atsakymuose žiniasklaidai nurodė I. Dobrovolskas.
Jis taip pat teigia, kad sunku atsakyti, kiek susiklosčiusią situaciją spręstų naujo kandidato suradimas, jeigu kultūros bendruomenė apskritai nesutinka su „Nemuno aušros“ vadovavimu Kultūros ministerijai.
„Į šį klausimą kol kas sunku atsakyti, juolab dar nėra žinomas kandidatas. Po protesto premjerė dar neturėjo galimybės kalbėtis su kultūros bendruomene. Vis dėlto konsensusas visada yra įmanomas“, – tvirtino ministrės pirmininkės patarėjas.
Pažymima, kad bus skiriamas didelis dėmesys naujojo ministro reputacijai, patirčiai bei kultūros sektoriaus išmanymui.
„Šiuo metu pareigas eina laikinoji kultūros ministrė. Naujasis ministras bus paskirtas, kai premjerei bus pristatyta kandidatūra iš koalicijos partnerių ir tas žmogus atitiks tinkamos reputacijos, patirties bei kultūros sektoriaus išmanymo kriterijus. Šiems aspektams bus skiriamas itin didelis dėmesys“, – tvirtino I. Dobrovolskas.
Žemaitaičio retorika turi keistis
Po kultūros bendruomenės sekmadienį surengto įspėjamojo streiko, Remigijus Žemaitaitis aktyvistus išvadino rėksniais. Vyriausybės vadovės patarėjo teigimu, parlamentarui jau ne kartą buvo išsakyta, kad jo retorika turi keistis.
„R. Žemaitaičiui ministrė pirmininkė yra ne kartą sakiusi, kad jo retorika dažnai yra nepriimtina ir turi keistis. Tačiau jis pats turi atsakyti už savo ištartus ir parašytus žodžius“, – pabrėžė jis.
Tuo metu pati premjerė įspėjamąjį streiką vertina kaip demokratijos ir pilietinės valios išraišką, sako I. Ruginienės patarėjas.
„Premjerė (...) džiaugiasi, kad žmonės aktyviai reiškia savo pilietinę poziciją. Su kultūros bendruomene bus tęsiami pokalbiai ir ieškoma išeičių iš situacijos – tikimasi, kad visos pusės sieks konsensuso“, – nurodė jis.
Kaip jau buvo skelbta, Kultūros asamblėjos iniciatyvinė grupė pareiškė, jog protestai tęsis ir toliau, nes valdantieji neįsiklausė į pagrindinį reikalavimą – atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Kultūros ministerija
Rodyti daugiau žymių