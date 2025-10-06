Lrytas Premium prenumerata tik
Iš Santaros klinikų – naujausia žinia dėl V. Adamkaus sveikatos: lieka ligoninėje

2025 m. spalio 6 d. 13:51
Lrytas.lt
Pirmadienį Santaros klinikos paskelbė naujausią informaciją apie Valdo Adamkaus sveikatą.
„Jo Ekscelencijos Valdo Adamkaus sveikatos būklė gerėja. Santaros klinikų medikai tęsia paskirtą gydymą ir tam, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai, prezidentas kol kas lieka Santaros klinikose“, – rašoma Santaros klinikų pranešime.
Ketvirtadienį Santaros klinikos skelbė, kad 98-erių V.Adamkus „lieka iki kitos savaitės“, tačiau dabar nuspręsta, kad jis klinikose turės likti ilgiau.
V.Adamkus Santaros klinikose atsidūrė prieš dvi savaites, kai penktadienį buvo nuvežtas į reanimaciją.
Tuomet skelbta, kad V.Adamkui rugsėjo 25 dieną pasidarė bloga ir jis kreipėsi į Santaros klinikas.
„Įtarus infekcinį susirgimą, V.Adamkus hospitalizuotas tyrimams ir gydymo strategijai parinkti“, – tuo metu informavo medikai.
