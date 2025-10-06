Iš Santaros klinikų – naujausia žinia dėl V. Adamkaus sveikatos: lieka ligoninėje

„Jo Ekscelencijos Valdo Adamkaus sveikatos būklė gerėja. Santaros klinikų medikai tęsia paskirtą gydymą ir tam, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai, prezidentas kol kas lieka Santaros klinikose“, – rašoma Santaros klinikų pranešime.
Ketvirtadienį Santaros klinikos skelbė, kad 98-erių V.Adamkus „lieka iki kitos savaitės“, tačiau dabar nuspręsta, kad jis klinikose turės likti ilgiau.
V.Adamkus Santaros klinikose atsidūrė prieš dvi savaites, kai penktadienį buvo nuvežtas į reanimaciją.
Tuomet skelbta, kad V.Adamkui rugsėjo 25 dieną pasidarė bloga ir jis kreipėsi į Santaros klinikas.
„Įtarus infekcinį susirgimą, V.Adamkus hospitalizuotas tyrimams ir gydymo strategijai parinkti“, – tuo metu informavo medikai.