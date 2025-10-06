R. Žemaitaitis koalicijos partneriams pristatė kandidatą į ministrus: ne iš partijos, puikiai žinomas

Į J.Oleko kabinetą atvyko socialdemokratės Orinta Leiputė, Rasa Budbergytė, Indrė Kižienė, „aušriečiai“ Remigijus Žemaitaitis ir Robertas Puchovičus bei valstiečiai Aušrinė Norkienė, Valius Ąžuolas ir jų frakcijos narė, naujoji teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
Pasirodė ir finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Prieš koalicinę tarybą komentaro paprašytas R.Žemaitaitis atrodė įpykęs ir tik trumpai vėl burbtelėjo apie protestuojančius kultūrininkus: „O jie yra kas? Rinkimus laimėję yra? Čia kultūrininkai, kurie vakar rėkė, cypė, klykė, baubė? Tai sėkmės jiems.“
„Nemuno aušros“ lyderio įsiutį galėjo sukelti pirmadienį pasirodęs socialdemokratų frakcijos seniūnės O.Leiputės pranešimas spaudai, kuriame ji paragino R.Žemaitaitį „pasiploninti liežuvį“.
„Jis turėtų suprasti, kad tokia agresyvi jo laikysena neprisideda prie koalicijos autoriteto stiprinimo ir įtampų sprendimo. Mums tokia retorika visiškai nepriimtina“, – nurodė politikė.
Anksčiau R.Žemaitaitį sutramdyti bandė ir premjerė Inga Ruginienė, kurią papiktino ne vienas „aušriečio“ pareiškimas. Šis ragino ministrę pirmininkę jo neauklėti.
Visai kitokios nuotaikos į koalicinės tarybos posėdį atvyko valstietis V.Ąžuolas. Su savimi rankose jis turėjo plastikinį maišelį, kuriame – šakotis.
Valstiečiai šiuo metu ir neturi dėl ko pernelyg nerimauti – kol socialdemokratai su „aušriečiais“ toliau pešasi dėl ministrų bei ministerijų ir turi sugerti visą kultūros bendruomenės pyktį, jie ramiai stebi situaciją iš šono.
R.Žemaitaitis: kandidatas nepriklauso partijai
Po koalicinės tarybos posėdžio J.Olekas pranešė, kad susitikime išgirdo „aušriečių“ kandidato į kultūros ministrus pavardę. Kas jis – atsakyti nesutiko.
Slapukavo ir R.Žemaitaitis. Tas asmuo esą turėjo būti I.Adomavičiaus viceministras.
„Tai yra ne partijos žmogus. Kaip ir buvome sutarę su kultūros bendruomene, kad kandidatas į kultūros viceministrus bus teikiamas žmogus, kuris nėra susijęs su partija, nedalyvavęs partijos veikloje, kultūros bendruomenėje žinomas žmogus. Prieš tvirtinant Ignotą į ministrus, mes su kultūros ir meno atstovais apie jį apkalbėjome“, – pasakojo politikas.
„Labai gerai žinomas žmogus, susidūręs su begale daug skirtingų kultūros veikėjų, su menu, su teatru... Žinomas ir ambasadoriams, ne vieną spektaklį prisidėjęs rengti ir pan. Tai yra tai, ko kultūros bendruomenė manęs prašė iki skiriant Ignotą“, – teigė jis.
Jei kandidatas toks geras, kodėl iš karto jo nesiūlė į ministrus? R.Žemaitaitis atsakė, kad tuo metu tas asmuo esą nenorėjo būti ministru. Dabar jau sutinka.
„Jis iškart buvo pasiūlytas į viceministrus. Todėl, kad nenorėjo (būti ministru, – Lrytas). Sako, pirma norėčiau viceministru pabūti. Bet, kai pamatė, kas dabar yra, sakau: nu, kaip? Va dabar sako iš tikrųjų reikia eiti, paaiškinti, kas yra. Ir kad puolama „Nemuno aušra“ yra be reikalo“, – sakė R.Žemaitaitis.
„Jis buvo išvykęs, kai visas šitas performansas prasidėjo. Aš jo dar klausiau, ar tu vis dar pasiryžęs atstovauti tai kultūros daliai? Sako, taip, kadangi aš esu profesionalus menininkas ir visą laiką atstovavau profesionaliam menui, aš žinau, kad šiandien didžioji dalis kultūros bendruomenės yra sukiršinta“, – sakė jis.
Ar tas kandidatas šiuo metu dirba kultūros srityje? R.Žemaitaitis atsakė, kad taip.
Ar premjerė jau supažindinta su ta kandidatūra? Politikas konkrečiai taip ir neatsakė. Šiuo metu I.Ruginienė išvykusi į Ukrainą, reikalai esą spręsis jai sugrįžus namo.
Diskusijos apie galimybę grįžti prie ministerijų mainų, anot „aušriečio“, šiuo metu nevyksta: „Nekaitinkite jūs tos atmoferos. Aš suprantu, kad yra begalinis noras kaitinti atmosferą. Tegul visi nusiramina. Pradėkite, galų gale, dirbti.“
koalicijaKultūros ministerijaRemigijus Žemaitaitis
