R. Žemaitaičiui užsipuolus kultūros bendruomenę – Prezidentūros reakcija: „Kiekvienas gali įvertinti“

„Akivaizdu, kad Remigijus Žemaitaitis šiuo metu siekia pritraukti kuo daugiau dėmesio. Prezidentūra nemato poreikio komentuoti ir taip tiražuoti kiekvieną jo pasisakymą. Kiekvienas gali pats įvertinti, ar „Nemuno aušros“ lyderio retorika prisideda prie visuomenės santarvės“, – Eltai siųstame atsakyme teigė prezidento patarėjas Antanas Manstavičius.
Kultūros ministrą deleguoti turinčios „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis kritiškai vertina dalies visuomenės nepasitenkinimą, kad ši ministerija atiteko „aušriečiams“. Sekmadienį vykusio streiko metu R. Žemaitaitis dalinosi ne vienu įrašu socialiniuose tinkluose, kuriuose šioje iniciatyvoje dalyvaujančius gyventojus vadino „baubiančiais veikėjais“, kalbėjo apie veikiančias „blogio jėgas“ bei ragino žmones „saugotis laukinių“.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 76 tūkst. žmonių.
Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.
