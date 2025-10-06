Povilas Poderskis pradeda dirbti Aplinkos ministerijos kancleriu

Tai Eltai patvirtino ministerijos komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Tautvilė Merkevičiūtė.
Nuo praėjusių metų gruodžio Aplinkos ministerijos kanclerės pareigas užėmė Sigita Vasiljevaitė.
P. Poderskis buvo vienas iš „Nemuno aušros“ teiktų ministrų 19-oje Vyriausybėje. Jai atsistatydinus, „aušriečiai“ iš pradžių siūlė politikui tęsti darbus ir 20-ajame Ministrų kabinete, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda nusprendė kandidato netvirtinti.
20-ojoje Vyriausybėje, kuriai vadovauja Inga Ruginienė, aplinkos ministru dirba Kastytis Žuromskas, anksčiau jis užėmė viceministro pareigas.
Portalas lrt.lt skelbė, kad prieš palikdamas ministro pareigas P. Poderskis pasirašė įsakymą, kuriuo kai kurias atsakomybių sritis iš ministro ir viceministrų perleido kancleriui.
Skelbta, jog, palyginus ministro, viceministrų ir kanclerio atsakomybių sritis, nuspręsta, kad kancleris iš ministro perima strateginę komunikaciją, iš vieno viceministrų – būsto tvarumo ir prieinamumo klausimus (išskyrus paramą būstui įsigyti ir išsinuomoti), taip pat bus atsakingas praktiškai už visas pavaldžias Aplinkos ministerijos įstaigas.
ELTA primena, kad rugsėjo 25 d. Seime prisiekė ir darbus pradėjo 20-oji Lietuvos Vyriausybė.
Nors buvo suformuotas pilnas Ministrų kabinetas, iš jo jau atsistatydino kiek daugiau nei savaitę Kultūros ministerijai vadovavęs „aušriečių“ deleguotas Ignotas Adomavičius.
Povilas PoderskisAplinkos ministerijaVyriausybė
Rodyti daugiau žymių