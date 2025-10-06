Su V. Zelenskiu susitikusi I. Ruginienė: Ukrainos gynybos pramonės gebėjimai – pavyzdys visai Europai

„Matome didelę dronų ir antidroninių priemonių svarbą ir aukščiausią lygį šioje srityje siekiančius Ukrainos gebėjimus. Sujungus šiuos gebėjimus, išteklius ir patirtį, sustiprintume nedalomą mūsų – Ukrainos ir visos likusios Europos – saugumą“, – Vyriausybės pranešime cituojama I. Ruginienė.
Vizito Kyjive metu premjerė susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku ir kartu su šios šalies gynybos ministru Denysu Šmyhaliu pasveikino gynybos inovacijų forumo parodos dalyvius.
Susitikimų metu I. Ruginienė pabrėžė Ukrainos ir visos Europos saugumo neatsiejamumą bei karo pamokas. Ji taip pat pabrėžė Lietuvos pasirengimą kartu vystyti aktualiausius gynybos pramonės pajėgumus.
Susitikimuose diskutuota ir apie aktualiausius paramos Ukrainai poreikius, šalies eurointegracinę pažangą.
Taip pat pažymima, kad I. Ruginienė pirmadienį lankėsi Ukrainos nevyriausybinės organizacijos „Save Ukraine“ centre, kuriame vykdomos psichologinės reabilitacijos ir reintegracijos programos iš Rusijos sugrąžintiems ukrainiečių vaikams ir jų tėvams, bendravo su vaikais ir personalu.
Naujoji premjerė I. Ruginienė išvyko pirmojo vizito į Ukrainą sekmadienį.
Anot ministrės pirmininkės patarėjo, šio vizito tikslas – ne tik parodyti solidarumą, bet ir pasisemti Ukrainos patirties, kuri gali būti svarbi Lietuvai.
